Herrera Ahuad entregó 60 viviendas en Puerto Rico

martes 13 de octubre de 2020 | 21:00hs.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad entregó las llaves y la carpeta con la documentación de su nuevo hogar a Jorge Yoner y su familia. La localidad de Puerto Rico fue escenario de la entrega de 60 viviendas en el barrio Cerro Azul, “logramos el objetivo con manos misioneras, con recursos misioneros y una autonomía política misionera que tiene un sentido de pertenencia con su gente. Nuestra mayor fortaleza es trabajar todos los días, tratar que el minuto que tenemos de fuerza ponerlo en el trabajo, canalizarlo en lo que contribuye a la sociedad”, remarcó.



En la breve ceremonia, el Gobernador destacó la trascendencia de este tipo de eventos en un contexto difícil, “en la provincia tratamos siempre de superarnos en la convivencia de nuestra sociedad y que eso ayude al bienestar de nuestro pueblo. Nos eligieron para gobernar y uno no sabe cómo serán los tiempos cuando se expone a la voluntad popular, hay que estar preparado para esto y si no, hay que prepararse”, dijo categóricamente.



Más adelante continuó en esa línea resaltando que “en este tiempo aprendimos que lo mejor que hay es la persistencia, el orden y la confianza. Confiamos en que tenemos que ir hacia adelante todos juntos y que cada uno de los misioneros tenemos algo que aportar a la vida en comunidad y en sociedad. Hemos logrado compartir en sociedad, con tranquilidad y con seguridad sanitaria, y eso permite que la economía se desarrolle junto a la salud”.



Para participar de la entrega de las viviendas, acompañaron al Gobernador, el intendente local, Carlos Koth; el diputado provincial, Ricardo Wellbach, el titular del IProDHa, Santiago Ros, diputados provinciales y otros funcionarios provinciales y municipales. En este contexto el mandatario hizo referencia a un futuro proyecto con núcleo de viviendas en Puerto Rico, “que lo vamos a hacer con los recursos equilibrados, como siempre en nuestra obra pública”.



Luego de la entrega, el Gobernador fue recibido por el adjudicatario en su nuevo hogar. A ellos les agradeció el gesto e insistió en que tanto él como sus funcionarios trabajan en honrar los roles que ocupan. El nuevo propietario es chofer de profesión y está inscripto en el Iprodha desde el año 2010. Asistió a la ceremonia junto a su esposa para recibir de manos del Gobernador la documentación de su nueva casa ubicada en la Manzana 451, Lote 15 del barrio Cerro Azul. Su grupo familiar se completa con sus dos hijos que no pudieron asistir al acto por el protocolo de bioseguridad.



