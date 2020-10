Al menos cuatro heridos por el derrumbe de una obra en construcción en Belgrano

martes 13 de octubre de 2020 | 23:00hs.

Un derrumbe en una obra en construcción ubicada en Freire 2200, entre Olazábal y Mendoza, en Belgrano, dejó al menos cuatro heridos este martes. Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, el SAME y la Policía trabajan en el lugar y lograron rescatar a dos personas que habían quedado atrapadas entre los escombros. Por el momento, se desconoce el motivo que causó el accidente.



Fuentes policiales informaron que la obra en construcción había sido autorizada para volver a funcionar, en el marco del plan gradual de puesta en marcha de actividades en la Ciudad de Buenos Aires. Al llegar al lugar, los efectivos rescataron a dos personas que habían quedado atrapadas en un contenedor, luego de que cediera una losa que se estaba llenando. Como consecuencia del derrumbe, al menos cuatro trabajadores resultaron heridos y fueron trasladados por el SAME.



Según pudo saber este medio, dos operarios ingresaron al Hospital Pirovano con politraumatismos y otro con traumatismo de cráneo, aunque aseguraron que estaba consciente al momento de ser derivado. Además, los médicos trasladaron a otro trabajador al Hospital Tornú.



El director del cuerpo de bomberos que trabaja en el lugar Sergio Campagnoli informó a TN que, en la obra, había al menos 20 operarios al momento del derrumbe. Todos pudieron salir por sus propios medios y se encuentran fuera de peligro.



Sobre el momento del accidente, explicó: “Estaban rellenando una losa que sería el techo de la planta baja, cedieron los andamios de soporte y se dio el derrumbe. Desconocemos los motivos”. “Cuando vieron la situación, varios operarios salieron por sus propios medios”, indicó. Cerca de las 16, aún continuaba el operativo para evacuar a los trabajadores que permanecían en el interior de la obra. Todos serán revisados por el personal médico.



Campagnoli explicó que el personal correspondiente realizará una investigación para conocer los motivos que desencaderon en el derrumbe. Mientras tanto, el tránsito en la zona permanece interrumpido y no será habilitado hasta que se corrobore que no existe peligro para circular en la calle donde se encuentra la obra.



Si bien en un principio algunas personas de la zona notificaron a las autoridades que en el lugar había olor a gas, el personal que trabaja en el lugar confirmó a este medio que se descartó la posibilidad de que existiera una fuga. Por ese motivo, no evacuaron a los vecinos de las casas linderas.



El director del cuerpo de bomberos afirmó que aún es temprano para determinar las causas del derrumbe. Por el momento, continúa el trabajo de remoción de escombros. Una vez que haya finalizado, cerrarán la obra para que el personal de siniestros revise la estructura y realice las pericias correspondientes.

