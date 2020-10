Conmebol definió la fecha para el sorteo de los octavos de la Libertadores

martes 13 de octubre de 2020 | 8:30hs.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sorteará el próximo viernes 23 de octubre en su sede de Asunción los cruces para los octavos de final de la Copa Libertadores y la segunda fase de la Copa Sudamericana.



Según confirmó el propio organismo por medio de un comunicado difundido en su sitio oficial, el evento se llevará a cabo a las 12 (hora argentina) y será transmitido en vivo por Fox Sports, Directv, Conmebol TV y Facebook.



Para ambos torneos, los equipos participantes serán divididos en dos bombos: en uno de ellos estarán los primeros equipos de cada grupo y en el otro, los segundos. Según estableció la Conmebol, primero se sacarán las bolillas del bombo que contiene a los segundos y luego de los primeros, para ir formando los cruces. El equipo que finalizó primero de su zona definirá la serie en su cancha.



Finalmente, el organismo que rige los destinos del fútbol sudamericano confirmó que debido a la pandemia de coronavirus, no se permitirá en el acto la presencia física de los representantes de los clubes, ni de Asociaciones miembros.



¿Qué tiene que pasar para que Boca y River se enfrenten en octavos de final?

Tanto el Xeneize como el Millonario se clasificaron a los octavos de final de la Copa Libertadores. Los dirigidos por Miguel Russo se aseguraron el primer puesto del Grupo H, mientras que los conducidos por Marcelo Gallardo ocupan el segundo lugar de la Zona D, aunque de ganar en la última fecha ante Liga de Quito finalizará como líder.



En el caso de que ambos terminen primeros, no podrá haber Superclásico en octavos y recién podrían cruzarse de octavos de final en adelante.



Si el Millonario finaliza segundo, ahí sí habrá chances de que se dé un cruce copero entre estos equipos en esta instancia, aunque dependerá del azar. De darse esta situación, el encuentro de ida se jugaría en el estadio Monumental y el de vuelta en la Bombonera, por puesto de clasificación.



Boca y River vienen de enfrentarse en las últimas dos ediciones de la Libertadores y en ambas ocasiones festejaron los dirigidos por Marcelo Gallardo. El conjunto de Núñez ganó la histórica final de 2018 en Madrid y volvió a eliminar al rival de toda la vida en semifinales en 2019.



¿Cuándo se jugarán los octavos de final de la Copa Libertadores?

Según lo estipulado por la Conmebol, los partidos de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores se jugarán entre el 24 y el 26 de noviembre, mientras que los cotejos de vuelta tendrán lugar entre el 1 y el 3 de diciembre.



La ida de los cuartos de final se llevará a cabo entre el 8 y el 10 de diciembre y la revancha sera entre el 15 y el 17.



La actividad se reanudará luego de las fiestas con las semifinales, que serán el 5 y el 6 de enero de 2021 (ida) y el 12 y el 13 (vuelta).



La final se jugará en un encuentro único en el estadio Maracaná a fines de enero, aunque por el momento no se definió la fecha exacta.

Te puede interesar

Ultimas noticias