Covid-19: Argentina superó la barrera de 900 mil contagios

martes 13 de octubre de 2020 | 5:00hs.

El Ministerio de Salud contabilizó ayer otros 9.524 casos de coronavirus, por lo que el país superó los 900.000 contagios desde el inicio de la pandemia.



Además, en su parte diario, la cartera sanitaria informó 318 nuevas muertes (173 hombres y 142 mujeres, más tres sin notificar el sexo) y el número total de fallecidos ascendió a 24.186.



“Suman 903.730 positivos en el país, de los cuales 732.582 son pacientes recuperados y 146.962 son casos confirmados activos”, informaron en el comunicado.



En cuanto a la ocupación de unidades de terapia intensiva (UTI), el reporte confirmó que los internados por Covid-19 son 4.287, con un porcentaje ocupación total de 64,3% en la Nación y 63% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba).



Ayer se registraron en la provincia de Buenos Aires 2.221 casos; en la ciudad de Buenos Aires, 499; en Catamarca, 14; en Chaco, 133; en Chubut, 348; en Córdoba, 1.120; en Corrientes, 77; en Entre Ríos, 176; en Formosa, 8; en Jujuy, 76; en La Pampa, 57; en La Rioja, 160; en Mendoza, 364; en Misiones, 4; en Neuquén, 264; en Río Negro, 233; en Salta, 84; en San Juan, 37; en San Luis, 68; en Santa Cruz, 103; en Santa Fe, 1.711; en Santiago del Estero, 573; en Tierra del Fuego, 268; y en Tucumán 922.



El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 470.653 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 135.491; Catamarca, 390; Chaco, 10.506; Chubut, 7.350; Córdoba, 52.937; Corrientes, 1.634; Entre Ríos, 9.566; Formosa, 136; Jujuy, 16.806; La Pampa, 1.127; La Rioja, 5.988; Mendoza, 32.399; Misiones, 172; Neuquén, 12.389; Río Negro, 16.747; Salta, 15.220; San Juan, 1.241; San Luis, 2.300; Santa Cruz, 6.448; Santa Fe, 64.610; Santiago del Estero, 5.399; Tierra del Fuego, 6.692; y Tucumán, 27.359.



Ayer se realizaron 13.956 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 2.239.514 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 49.353 muestras por millón de habitantes.



Qué dijo la OMS

Ayer la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió ahora evitar las cuarentenas como método principal para controlar el avance del coronavirus y alertó sobre el aumento de la pobreza como consecuencia de las restricciones.



“En la OMS no abogamos por las cuarentenas como el principal medio de control de este virus”, dijo el doctor David Nabarro, uno de los seis enviados especiales de la OMS para el Covid-19, en una entrevista con el medio británico The Spectator.



“El único momento en que creemos que una cuarentena está justificada es para ganar tiempo para reorganizar, reagrupar y reequilibrar sus recursos; proteger a los trabajadores de la salud que están agotados. Pero en general, preferimos no hacerlo”, agregó.

