Desde Nación desmintieron que Mendoza deba regresar a Fase 1

martes 13 de octubre de 2020 | 5:00hs.

El gobierno nacional cuestionó que el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, decidiera acatar parcialmente el aislamiento social, preventivo y obligatorio para resolver la crisis sanitaria de la provincia, que tiene récord de contagios y una alta ocupación de las camas de terapia intensiva, y negó que la limitación de la movilidad de los ciudadanos signifique un retroceso a Fase 1.



“Es difícil entender la posición del gobernador de Mendoza”, expresó el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García y agregó: “Los datos que surgen del sistema provincial vienen advirtiendo cómo ha aumentado la circulación comunitaria del virus”, en un posteo de Twitter.



Desde el viernes pasado, el sistema sanitario de Mendoza presenta una situación alarmante con un aumento récord de contagios de coronavirus además de una ocupación de camas de terapia intensiva que alcanza el 81 por ciento en toda la provincia y el 92 por ciento en el Gran Mendoza.



La provincia cuyana registró el viernes un récord de 858 nuevos casos de coronavirus, según el reporte elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación a los que se sumaron 573 el sábado y 571 del domingo.



El aumento de contagios exige al máximo a las unidades de terapia intensiva que presentan una ocupación de camas del 81 por ciento en toda la provincia y del 92 por ciento en el Gran Mendoza, dos de los indicadores más altos de todo el país, apenas superados a nivel provincial por Río Negro, que tiene el 88 por ciento de sus camas ocupadas.



“El DNU pone al Gran Mendoza en Aspo, que es la misma situación que tiene el Amba; no es fase 1. O no entiende o miente”, señalaron desde el gobierno nacional y agregaron: “Es el mismo DNU que autoriza el retorno de las actividades educativas ¿alguien puede creer que es Fase 1?”.



El gobernador Suárez aseguró que la provincia no acatará el decreto presidencial, a pesar del aumento récord de contagios de coronavirus que pone al sistema sanitario local en el límite de sus posibilidades, al tiempo que anunció que hoy se reunirá con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, con la intención de conseguir autorización para habilitar, además, reuniones familiares y religiosas.



Sin embargo, el decreto presidencial no plantea ningún regreso a la Fase 1 sino que limita la movilidad de personas para evitar el colapso sanitario a causa de los contagios.



De hecho, el gobierno nacional autorizó en todo el país las reuniones sociales de hasta diez personas en espacios públicos al aire libre, y lo que siguen prohibidos son los eventos culturales, recreativos o religiosos en espacios públicos o privados con concurrencia mayor a 10 personas; los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, salvo el grupo conviviente.



“Queremos llevar tranquilidad a la población”, remarcó el gobernador Suárez y aseguró que en Mendoza continuarán con las flexibilizaciones que se anunciaron durante la semana manteniendo vigentes las actividades económicas, aunque se dio marcha atrás con las autorizaciones a las reuniones familiares para hasta 10 personas los fines de semana y feriados, y se volvieron a prohibir los encuentros en templos religiosos.



De este modo, a pesar de la crisis sanitaria, el gobernador determinó que se mantendrá la actividad en los restaurantes con atención presencial y con hasta seis comensales por mesa, el turismo interno, y clubes al aire libre, al igual que los comercios en general.

