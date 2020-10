La nutrida grilla día a día del Oberá en Cortos

martes 13 de octubre de 2020 | 5:00hs.

Arrancó el 17° Encuentro Internacional de Realizadores Oberá en Cortos y hasta el viernes ofrecerá una amplia y variada propuesta de cine regional e internacional, muestras y festivales invitados, entre talleres, charlas y otras actividades.



Anoche fue la función de apertura con importantes exposiciones como el corto documental Resistente, en homenaje a su directora, la cineasta paraguaya Renate Costa, fallecida en junio pasado, y Los que vuelven, de Laura Casabé, recientemente estrenada en Cine.Ar.



Hoy la sala virtual comenzará sus proyecciones a las 19, con un ciclo del festival de cine independiente. A las 20.45 se verá el corto Vuelo a Madrid, de la misionera Fremdina Bianco, y cerrarán la noche dos largometrajes: Los errantes, de Irene Franco, a las 21 y Encandilan Luces, de Alejandro Gallo, a las 22.15.



En tanto, mañana a las 19 se proyectará una selección del festival invitado Tres Márgenes (Argentina, Brasil, Paraguay). A las 20 habrá una muestra de cine de no ficción, a las 21 se estrenará el largometraje Embopa, de Aimará Schwieters, y a las 22 se verá el filme La familia Chechena, de Martín Solá.



Tanto Los Errantes como Embopa incluirán en sus proyecciones en vivo con la presencia de las directoras.



Durante el jueves 15 se podrá disfrutar de una muestra del programa Cine Joven Comunitario, que se desarrolla a través del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (Iaavim). A las 19 el festival invitado Cinecable, de Paraguay, compartirá una muestra de 65 minutos. A las 20.40 se emitirá El viaje de Tom, de Fernando Verón, y cerrará a las 21 el largometraje paraguayo La afinación del diablo, de Juan Carlos Lucas.



En la última jornada del festival, los espectadores podrán disfrutar de tres muestras de festivales invitados: a las 19 el Festival Internacional Video Danza y Performance, a las 20 el Festival Amor es Amor, y a las 21.15 el Festival Audiovisual el Parque Paraguayo (Favepp).



Para ser parte de esta experiencia audiovisual online, se deberá estar registrado en oberaencortos.com. Allí se podrán gestionar los tickets para las distintas proyecciones, estrenos, charlas y capacitaciones.



“La idea es que los espectadores y los participantes puedan sentir, dentro de lo posible, lo que es la experiencia de un festival de cine”, manifestó Matías Njirjak, coordinador general del festival.



En esa línea, valoró que en un marco colaborativo con instituciones públicas y privadas se desarrolló una plataforma que permitirá acceder desde el celular, a través de una aplicación, a toda la programación.



Además el referente anticipó que habrá películas y cortos que se proyectarán por única vez y otras estarán on demand para que las personas que no puedan verla en el momento de la programación puedan disfrutarla dentro de los días en que se desarrollará el encuentro. Según explicó, para acceder a las proyecciones cada espectador deberá sacar el ticket virtual, que será gratuito.



También habrá espacios de charlas-debate con los realizadores de las obras audiovisuales que integran el programa, antes y después de las proyecciones. Esa dinámica interactiva se ampliará con chats, donde los usuarios podrán intercambiar opiniones y un libro de firmas para quienes vean en la modalidad on demand.



“El desafío principal es que, en este contexto de virtualidad, que el festival sea lo más ameno posible y se materialice ese encuentro, que es lo que más nos importa a nosotros”, expresó Njirjak.



Estrenos locales

El programa de este año incluye dos estrenos exclusivos.



En primer lugar, filmada en varias localidades de Misiones, Los errantes cuenta la historia de Pedro y Simón, dos jóvenes desempleados que viajan a un pueblo fronterizo con Brasil para trabajar en un yerbal. Una noche se adentran en el monte y se ven envueltos en una pelea entre contrabandistas. En la fuga Pedro pierde de vista a Simón, mientras se adentra más en el monte, hasta perderse. Al salir, el pueblo estará extraño y nadie sabrá quién es Simón.



Por su parte, Embopa, que fue grabada enteramente en Posadas, recuerda los juegos infantiles típicamente misioneros. “Juan y Luciano descubren que en la casa de al lado hay unas chicas y deciden entrar a espiar que hacen. Las chicas juegan a las escondidas y van transformando su forma de ser. Los chicos las espían cada vez más de cerca hasta que ellas caen en la cuenta e intentan atraparlos”, reza la sinopsis.

Te puede interesar

Ultimas noticias