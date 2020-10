Selección: quién juega en lugar a Acuña, la única duda para jugar en la altura

lunes 12 de octubre de 2020 | 19:03hs.

Sin confirmar la formación, Scaloni dejó algunas puntas de cómo piensa armar el equipo para enfrentar a Bolivia en la altura de La Paz. Por empezar, el DT reconoció que su idea es tocar lo menos posible. Por eso, todo indica que para el choque de este martes podría haber un solo cambio: el reemplazante de Marcos Acuña, quien está casi descartado, porque no llegará 100% recuperado de una sobrecarga en el isquiotibial derecho. Los otros 10 serían los mismos que ganaron 1 a 0 en el debut de las Eliminatorias.



"El Huevo salió con una molestia del partido contra Ecuador. Lo hicimos entrenar diferenciado. Tenemos diferentes variantes ahí, sumar a un interno o a un extremo. Opciones hay bastantes e intentaremos buscar la que mejor se adapte al equipo", dijo el DT, que de alguna forma reconoció que el volante de Sevilla está más afuera que adentro.



Por eso, para ocupar su lugar, pican en punta dos nombres, en este orden: Exequiel Palacios, el ex volante de River hoy en el Leverkusen. Y Nico Domínguez, el ex Vélez que juega en el Bologna. Al ser dos volantes versátiles, cualquiera de los dos podría acomodarse a esa función. ¿Y Salvio? Aunque el DT dijo que tiene chances, correría desde atrás. Sería la tercera posibilidad. La otra, Joaquín Correa, asoma como un volante de características mucho más ofensivos.



Después, Scaloni también habló de la otra duda que se planteó tras el estreno con victoria en la Bombonera: la continuidad de Gonzalo Montiel o el posible ingreso de Juan Foyth, quien jugó en ese puesto durante la Copa América y en varios amistosos más. Pero todo indica que el lateral de River continuará en su lugar ya que el DT le tiene mucha confianza. Incluso, dio indicios de que no piensa cambiarlo.



"Montiel, cuando estuvo en las convocatorias, jugó siempre. Es un perfil de lateral ofensivo, diferente a Juan (Foyth), que es central. En algún partido puede ser que juegue uno, en otros, el otro. Hoy estamos contentos con Gonzalo, nos da profundidad", avisó Scaloni, quien lo mantendría en el equipo para darle, también, rodaje a una misma defensa, que completaría con Martínez Quarta y Otamendi como centrales, y Tagliafico como lateral izquierdo.



Luego, en el medio, la única duda pasa por el sustito del Huevo, por lo que De Paul y Paredes se mantendrán como el motor del mediocampo, con la intención de jugar esta vez algo más compactos.



Y en el ataque, Lucas Ocampos volverá a intercambiar posiciones con Messi y Lautaro Martínez será el delantero más definido del equipo, con la idea de tener la pelota lo máximo que se pueda y ser punzante a la hora de atacar, como también remarcó el entrenador.

