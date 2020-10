Alberto rechazó la convocatoria para protestar frente a la casa de Cristina: “Fomenta la grieta”

lunes 12 de octubre de 2020 | 18:24hs.









Disentir con un gobierno es parte de la democracia. Movilizarse, aun con el riesgo que implica en una pandemia, también.



Pero promover una convocatoria a una protesta en el domicilio de una persona solo fomenta la grieta y daña esa convivencia democrática.#ArgentinaUnida — Alberto Fernández (@alferdez) October 12, 2020









El Presidente Alberto Fernández condenó este lunes la convocatoria a protestar frente al domicilio de la vicepresidenta Cristina Kirchner como parte del banderazo del #12O. Si bien en las marchas previas el departamento de la ex mandataria fue uno de los lugares donde se concentraron los manifestantes opositores, el jefe de Estado consideró que promover ese tipo de acciones “fomenta la grieta" y daña la democracia.“Disentir con un gobierno es parte de la democracia. Movilizarse, aun con el riesgo que implica en una pandemia, también”, expresó el Presidente en Twitter en alusión al banderazo contra su gestión que se desarrolla en distintos puntos de la Argentina.Sin embargo agregó: “Pero promover una convocatoria a una protesta en el domicilio de una persona solo fomenta la grieta y daña esa convivencia democrática”.Si bien el Presidente no mencionó a Cristina Kirchner en sus publicaciones, funcionarios del Gobierno como el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, y su par de Defensa, Agustín Rossi, habían rechazado más temprano la convocatoria a protestar frente al edificio donde vive la exmandataria.“Repudiamos que se difunda como punto de protesta el domicilio de la vicepresidenta”, manifestó Cafiero en las redes sociales.El fin de semana, el jefe de Gabinete también cuestionó a la oposición por haberse sumado a la convocatoria para este lunes. En ese contexto, acusó a los principales referentes de Juntos por el Cambio de buscar “dañar al Gobierno”.También hizo lo propio el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, que en diálogo con Radio 10, sostuvo: “La oposición juega para que todo esto estalle, buscan un motivo de agitación, pero la población actuó con mucha conciencia y después de meses de estar encerrada no se prendió”.Las críticas de los funcionarios fueron dirigidas específicamente al expresidente, Mauricio Macri, y a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que días atrás promovieron el banderazo del #12O."La Argentina nunca estuvo tan movilizada como hoy, nunca hubo tantos argentinos convencidos de que tenemos derecho a un mejor futuro y de que no nos vamos a resignar”, afirmó Macri el sábado durante una videoconferencia con los principales dirigentes de su espacio.Por su parte, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, también había convocado a la marcha por Twitter. “Por la economía, la salud, la educación y la libertad de los argentinos. El 12 de octubre voy a marchar con mi bandera, en mi vehículo, junto a millones de ciudadanos de todo el país, en defensa de la República", escribió.