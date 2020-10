Denunció que fue víctima de una paliza a manos de dos policías

lunes 12 de octubre de 2020 | 5:00hs.

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

Todavía con muchos dolores en el cuerpo y dificultades en la visión por los golpes recibidos, Héctor Ericson (35) denunció que fue víctima de una brutal paliza propinada por dos efectivos de la comisaría de Campo Viera que irrumpieron en su domicilio.El hecho se registró el domingo 4, alrededor de las 21, en el paraje Kilómetro 39 del municipio de Campo Viera.En diálogo con El Territorio, Ericson y su madre, María Ester Espíndola (54), aseguraron que una comisión policial llegó hasta el lugar tras el requerimiento de un vecino que alertó sobre el accionar de un grupo de jóvenes que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas frente al predio de la Escuela 244.“La gurisada se junta ahí, toman y hacen desmanes. Entonces alguien llamó a la Policía, pero llegaron atropellando mi casa y me lastimaron mucho, cuando en realidad no tuve nada que ver con lo que investigaban”, indicó el presunto damnificado.Según consta en la denuncia radicada ayer ante la Fiscalía de Instrucción en turno, al notar la presencia del móvil policial los jóvenes implicados escaparon corriendo y cortaron camino por su propiedad, lo que habría alertado a los uniformados.En tal sentido, Ericson aseguró que “lo único que escuché fue un griterío y gente corriendo; salí a ver y me topé con los policías en mi terreno. No sé si se confundieron o qué, pero ni me preguntaron y ya me tumbaron a las piñas. Me pegaron con cachiporras, me esposaron, a la rastra me subieron al móvil y me fueron pegando hasta la comisaría de Campo Viera”.Precisó que fueron dos los funcionarios que se ensañaron con él, al punto que uno de ellos habría desenfundado su arma reglamentaria y le apuntó a la cabeza.“Fue de terror, pensé que me mataban”, reconoció en una entrevista a este medio.En tanto, su madre graficó que “le pegaron peor que a un animal. Todavía tiene el ojo en sangre y, de la manera que le pegaron, podría haber perdido la vista. Los policías de Campo Viera son muy maleducados y provalecidos”.Espíndola y su hijo residen solos en dicho domicilio, mientras que en el mismo terreno vive otro hijo de la mujer con su concubina, la que está embarazada.“Mi nuera después estuvo muy mal, le subió la presión por todo lo que pasó y todavía no se repuso bien”, lamentó.Según precisaron desde la Unidad Regional II, Héctor Ericson fue detenido por resistencia a la autoridad, aunque el implicado negó los cargos.“Los policías entraron a mi terreno y ni siquiera me dieron tiempo a reaccionar. Como no pudieron agarrar a los otros se desquitaron conmigo y me llevaron preso. Me soltaron el lunes a la tarde y todavía me dijeron que tengo que pagar una multa”, precisó.