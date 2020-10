Selección: Dybala, desafectado para el partido frente a Bolivia

lunes 12 de octubre de 2020 | 5:00hs.

El delantero cordobés Paulo Dybala quedó desafectado ayer del seleccionado argentino de cara al partido de mañana ante Bolivia, en La Paz, por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas de fútbol para el Mundial Qatar 2022.



Dybala no se recuperó de “un cuadro abdominal”, según informó prensa de AFA, que lo dejó al margen del triunfo 1 a 0 ante Ecuador en La Bombonera.



“No se encuentra en condiciones para la práctica deportiva”, informaron desde la AFA y por lo tanto no acompañará a la delegación que hoy se instalará en la capital boliviana en busca de atenuar lo máximo posible los efectos de los 3600 metros sobre el nivel del mar.



Argentina enfrentará a Bolivia mañana a las 17 por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en el estadio Hernando Siles de La Paz.



En suelo boliviano

El combinado de Lionel Scaloni realizó ayer a la mañana su último entrenamiento en el predio de Ezeiza y se dirigió al aeropuerto en tres micros bajo la ya conocida reglamentación de protocolos sanitarios y distanciamientos. Dybala no formó parte de la delegación por segunda vez consecutiva ya que continúa recuperándose de un cuadro abdominal. La idea del cuerpo médico fue que se quedara en Buenos Aires para luego volver a Italia y sumarse a las filas de Juventus.



Marcos Acuña, en tanto, volvió a trabajar de manera diferenciada a raíz de una sobrecarga muscular en el isquiotibial de la pierna derecha, aunque no está descartado para el partido en los 3.640 metros sobre el nivel del mar. La idea del DT es repetir el equipo o en el peor de los casos, tocar lo menos posible. Si no llega el ex Racing, Exequiel Palacios es un candidato firme para reemplazarlo.



Un posible once tendría a: Franco Armani; Foyth/Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Acuña/Palacios; Lucas Ocampos, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

