Notifican casos de Covid en Posadas y Jardín América, ninguno internado

lunes 12 de octubre de 2020 | 5:00hs.

Por Griselda Acuña [email protected]

Además, hay 1.542 misioneros en aislamiento domiciliario por haber tenido contacto estrecho con un caso positivo o por retornar a la provincia desde zonas de riesgo. Los fallecidos se mantienen en cuatro.





Detectar Federal, una herramienta El DetectAr Federal, una herramienta que busca contener la expansión de casos en el interior del país, tendrá presencia en Chaco, Jujuy, Salta, Misiones, Río Negro, Neuquén, San Juan, Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut y Santa Fe. El plan consiste en test rápidos, que detectan una proteína del virus, y está siendo analizado para implementarse en los aeropuertos, una vez que se autorice oficialmente el retorno del transporte aéreo.



Se está trabajando “teniendo como lineamiento dar las mayores garantías al habitante y a los que vienen, ya sea por turismo, familiares, comerciales o trabajo, por eso estamos revisando la logística de testeo. A pesar de que no hay certeza en las fechas de apertura, ya estamos trabajando en el tema”, había manifestado el ministro de Salud, Oscar Alarcón.

Desaconsejan uso particular de ivermectina

Con cinco nuevos positivos, Misiones alcanzó ayer los 168 casos de Covid-19. El parte epidemiológico emitido por la tarde por el Ministerio de Salud Pública notificó dos infectados en Jardín América y otros tres en Posadas. Al ser considerados pacientes leves, ninguno requirió internación de manera que cumplen aislamiento domiciliario.Para tener una idea cómo se incrementa la curva: en lo que va de este mes se reportaron contagios consecutivamente, siendo 62 en once días, cuando el mes pasado hubo en total 52. El dato que reviste importancia para evaluar el nivel de tensión del sistema sanitario sigue siendo la ocupación de camas de la unidad de terapia intensiva (UTI). De 45 pacientes con el virus activo, sólo seis están internados.En Jardín América, arrojaron positivo al virus dos mujeres de 25 y 32 años, respectivamente. El nexo epidemiológico establecido es el caso índice de este municipio, denunciado el 6 de octubre. Se trata de un joven (de 25 años) que arribó de la provincia de Salta, trabajador esencial, y comenzó a presentar síntomas por lo que en el hospital local se le realizó el correspondiente hisopado arrojando resultado positivo para coronavirus.Las autoridades comunales habían señalado que el muchacho deambuló por comercios de la ciudad cuando tendría que estar aislado catorce días, tal cual lo establece el protocolo.La Municipalidad en primera instancia restringió actividades, lo que generó malestar en el sector comercial que visualizó su reclamo en la vía pública. Así, hubo un revés en las prohibiciones, cuya medida se limitó en restricciones horarias.Posadas, en tanto, con otros tres confirmados tras pruebas de laboratorio, alcanza a 91 los positivos de Sars-Cov-2. La capital misionera se mantiene a la cabeza de los contagios registrados desde que se registró el primero, el 27 de marzo.Dos hombres, uno de 61 años y otro de 63; y una mujer de 66 años representan los nuevos casos en Posadas. Los tres con nexo epidemiológico establecido, según determinó el parte oficial.Asimismo, la cartera sanitaria informó que otros once pacientes recibieron el alta médica ayer, por lo cual ascendió a 119 la cantidad de personas recuperadas de coronavirus desde que empezó la pandemia.Son: paciente 93, hombre de 68 años de edad, Posadas; paciente 109, hombre de 68 años, Posadas; paciente 112, hombre de 46 años, Puerto Iguazú; paciente 115, mujer de 72 años, Garupá; paciente 116, hombre de 45 años, Posadas; paciente 11, hombre de 50 años, Posadas; paciente 119, mujer de 41 años, Posadas; paciente 120, mujer de 18 años, Posadas; paciente 121, hombre de 20 años, Posadas; paciente 123, hombre de 47 años, Posadas; y paciente 128, mujer de 48 años, Oberá.La Sociedad Argentina de Infectología (Sadi) decidió posicionarse respecto al uso de la ivermectina teniendo en cuenta las innumerables consultas recibidas por la institución. Esto, en un contexto de pandemia en el que se llevan adelante estudios para analizar si este antiparasitario es eficaz para prevenir Covid-19.Misiones, de hecho, arrancó la semana pasada un ensayo clínico doble ciego del que se espera que participen hasta 800 trabajadores de la salud de forma voluntaria.“La ivermectina es una droga antiparasitaria de amplio uso en medicina humana y veterinaria, con dosis definidas para conservar un patrón de tolerancia y seguridad para indicaciones conocidas. Además de su acción antiparasitaria, la ivermectina es un potencial inhibidor de la replicación viral del Sars-Cov-2. Sin embargo, la evidencia disponible in vitro sugiere que para alcanzar niveles efectivos de ivermectina se necesitarían importantes aumentos y potencialmente tóxicos de la dosis”, detalla la Sadi en un comunicado emitido ayer a través de sus redes sociales.“Incluso dosis de hasta diez veces mayores que las aprobadas no alcanzarían las concentraciones efectivas in vitro contra el Sars-Cov-2”, especifica la Sociedad Argentina de Infectología.“Hasta el momento la evidencia científica en curso que evalúa el uso de ivermectina sola o combinada con otras drogas para la prevención y/o tratamiento de la infección por Sars-Cov-2 es de muy baja calidad y no han reportado datos claros de eficacia clínica”, señala.“Recientemente resultados preliminares (sin publicación ni revisión de pares) de un estudio realizado en Argentina evidenció que la administración de ivermectina al triple de dosis habitual en 45 pacientes habría producido mayor eliminación del virus en secreciones respiratorias, pero sin correlación con mejoría clínica. Sin embargo, se necesitan más estudios con mayor número de individuos para determinar este parámetro y otros asociados a eficacia clínica y seguridad”.Es importante recordar que la ivermectina no es una droga inocua y aún a dosis terapéuticas puede provocar un número frecuente (>10%) y considerable de efectos secundarios adversos, desde leves a graves.Siguiendo los lineamientos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), “la utilización de una medicación en carácter de uso compasivo, sólo se encuentra autorizada para pacientes debidamente identificados, lo que excluiría la utilización de la ivermectina en forma masiva como actualmente se pretende”.Por todo lo anteriormente expresado, y mientras no existan evidencias de mayor calidad, Sadi recomienda que “no se utilice la ivermectina para el tratamiento y/o profilaxis del Sars-Cov-2 al margen de estudios bien diseñados, debidamente registrados, y que sean éticamente aceptables”.