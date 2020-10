Argentina se acerca a los 900.000 infectados de Covid

lunes 12 de octubre de 2020 | 5:00hs.

El Ministerio de Salud informó que ayer se registraron 287 muertes por coronavirus y se detectaron otros 10.324 casos. Con estos números, Argentina queda cerca de los 900.000 infectados desde que llegó la pandemia al país.



En el último parte difundido ayer informaron la muerte de 156 hombres y 128 mujeres, por lo que el número total de fallecidos asciende a 23.868.



En cuanto a los nuevos casos, la provincia de Buenos Aires fue la que más contagios sumó, con 2.542; seguida por Santa Fe, con 1.547, y Córdoba, con 1.536.



El resto de los distritos que registraron más casos fueron Tucumán (855), ciudad de Buenos Aires (642), Mendoza (571), Santiago del Estero (450), Chubut (379) y Neuquén (306). Sólo Formosa no sumó contagios.



De acuerdo a la información difundida por la cartera sanitaria, la ocupación de camas de terapia intensiva en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) es de 62,8%, mientras que en el resto del país llega a 63,9%. En total hay 4.237 personas internadas en terapia.



Según el parte, ayer se realizaron 14.237 testeos, mientras que desde el inicio del brote se hicieron 2.225.558 pruebas, lo que equivale a 49.046,2 muestras por millón de habitantes



Aumento de casos

Hasta ahora los lugares con más casos confirmados de coronavirus en Argentina son provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe, Córdoba y Mendoza.



En los últimos días se han presentado récords de casos en el país y hasta ayer se registraron 721.380 recuperados, lo que significa el 80% del total de infectados.



El presidente Alberto Fernández volvió a encabezar el viernes un acto para presentar la nueva fase del aislamiento preventivo, que se extenderá hasta el próximo domingo 25 y que contemplará mayores restricciones para la circulación en departamentos de 18 provincias.



“El problema hoy no es el Amba, pero se metió en toda la Argentina”, graficó Fernández.



El mandatario detalló que el 65 por ciento de los casos positivos de coronavirus se concentran actualmente en las provincias, en contraposición al inicio de la pandemia, cuando la enorme mayoría de los casos eran reportados en el Amba.



La restricción de la circulación se aplicará a departamentos y ciudades de las provincias de Chaco, Chubut, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba, La Rioja, Mendoza, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Santa Fe, San Juan y San Luis y a la Ciudad de Buenos Aires, se informó desde Casa Rosada.



La medida no será aplicada en seis provincias, entre ellas Misiones, además de Corrientes, La Pampa, Entre Ríos, Formosa y Catamarca.



Con las nuevas medidas el gobierno nacional busca contener la circulación del virus luego de semanas de crecimiento en el número de contagios y muertes.

