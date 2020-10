Alberto: “El acuerdo con el FMI será fundamental”

lunes 12 de octubre de 2020 | 5:00hs.

El gobierno volvió a rechazar ayer la posibilidad de alentar una variación brusca del tipo de cambio, al entender que las medidas económicas dispuestas mostrarán su efecto en el mercado en un mediano plazo junto a un gradual incremento de la oferta de divisas y el avance en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



En ese sentido, el presidente Alberto Fernández afirmó que será necesario “ordenar el mercado bursátil” de divisas, donde cotizan los dólares MEP y CCL con brechas de casi el 100 por ciento respecto del oficial, y que, también, será “fundamental” el programa que se logre cerrar con el FMI para quitar volatilidad a la moneda.



“El viernes estuvimos viendo con Martín Guzmán que debemos trabajar para ordenar el mercado bursátil. Para eso es fundamental ordenarnos en un programa con el Fondo Monetario, que el martes mandó por primera vez a su grupo técnico”, afirmó el presidente en una entrevista con el portal El Cohete a la Luna.



“En el contexto de los programas fiscales con el Fondo podremos ordenar el problema de la divisa”, aseguró Fernández, que dijo que se está trabajando para que el organismo al que la Argentina debe más de 44.000 millones de dólares comprenda la necesidad de “seguir destinando recursos a los sectores más necesitados”.



Al mismo tiempo destacó que al asumir se encontró con “un Banco Central lánguido, sin reservas, vacío, con pocos dólares de libre disponibilidad” y que se buscó “privilegiar el uso de esos dólares en la compra de insumos”, por lo que se limitó el ahorro en dólares con medidas como el Impuesto País o el 35 por ciento de anticipo de Ganancias.



“La pandemia ha desordenado la economía, en todo el mundo. Nosotros también lo padecemos y sobre fin del año vamos a tener el panorama más claro para enfrentarlo en 2021”, aseguró el Presidente.



En tanto, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, insistió que “la economía argentina no se ajusta por el dólar blue” y que “hoy nada nos indica que el tipo de cambio oficial, que es donde se rige la economía, deba estar mucho más alto de lo que está”.



“Tenemos que generar políticas para que haya más oferta y son políticas públicas a largo plazo, no hay una mayor oferta con una sola medida, no existe eso”, sostuvo Cafiero.

