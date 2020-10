Trump aseguró que está listo para seguir con la campaña

lunes 12 de octubre de 2020 | 5:00hs.

El regreso de Trump a los mitines será hoy en Florida, un regreso que llega con el presidente enfrentando un déficit obstinado en las encuestas.





La jueza elegida por el presidente, ante el Senado Amy Coney Barrett, la jueza nominada a la Corte Suprema por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la muerte de Ruth Bader Ginsburg, se dirigirá hoy por primera vez a los senadores en una declaración de apertura de su audiencia de confirmación, en la que les dirá que “los tribunales no están diseñados para resolver todos los problemas”, según medios estadounidenses que tuvieron acceso al texto.



A sólo tres semanas de las elecciones presidenciales y después de que millones de estadounidenses ya hayan votado, Estados Unidos verá a Barrett durante tres días, comenzando con su declaración de apertura hoy por la noche y las horas de interrogatorio mañana y el miércoles.



El presidente Donald Trump nombró a la jueza de la corte federal de apelaciones poco después de la muerte de la jueza ícono del pensamiento liberal Ruth Bader Ginsburg.



Los republicanos, que controlan el Senado, intentan poner a la jueza de 48 años en la Corte Suprema antes de las elecciones del 3 de noviembre.



La muerte de Ginsburg le dio al presidente Trump la oportunidad de reemplazar a la jurista liberal y afianzar una mayoría conservadora en la corte de nueve miembros.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró ayer que está lo suficientemente sano como para volver a la campaña electoral, un día después de que el médico de la Casa Blanca dijera que ya no estaba en riesgo de transmitir el coronavirus, aunque no explicitó si la última prueba del mandatario había dado negativo.“Soy inmune. El presidente está en muy buena forma para pelear las batallas”, afirmó Trump en una entrevista.Trump declaró a través de su cuenta de Twitter que ahora es inmune al virus, una afirmación imposible de probar y que surge en medio de una serie de preguntas pendientes sobre su salud.El mandatario recibió el sábado el alta médica tras haber dado positivo por coronavirus el 1 de octubre.En un comunicado, el médico del presidente, Sean Conley, aseguró que no se “considera que haya riesgo de que transmita el virus a otros” y que Trump “reúne los criterios para terminar el aislamiento”, por lo que el presidente estadounidense podrá estar hoy en un mitín en Florida, como tenía planeado.Conley afirmó que Trump reúne requisitos como “diez días desde el comienzo de los síntomas, más de 24 horas sin fiebre y una mejora general de los síntomas” para terminar con la cuarentena, sin embargo no hace mención a la existencia de ninguna prueba de detección en la que el presidente haya dado negativo por coronavirus.No obstante, el médico señaló que las pruebas que se le han ido haciendo muestran “un decrecimiento de la carga viral” y ha asegurado que seguirá monitoreando la salud del presidente.Pero las pruebas de laboratorio sensibles, como la prueba de PCR citada en las declaraciones del médico, detectan el virus en muestras de hisopos extraídos de la nariz y la garganta.Algunos expertos médicos se muestran escépticos de que Trump pueda ser declarado libre del riesgo de transmitir el virus tan temprano en el curso de su enfermedad.El doctor Albert Ko, un especialista en enfermedades infecciosas y director de departamento de la Escuela de Salud Pública de Yale, señaló que el tratamiento con el esteroide dexametasona al que se sometió el mandatario se reserva normalmente para pacientes graves y que dichos pacientes deben aislarse durante 20 días.Por su parte, la epidemióloga de enfermedades infecciosas de la Universidad George Mason, Saskia Popescu, dijo que el estrecho marco de tiempo establecido por la Casa Blanca hace que parezca que “en realidad sólo están presionando para sacarlo del aislamiento” y volver a la campaña.Antes de la publicación de este comunicado, Trump se había dirigido a sus simpatizantes en un acto en la Casa Blanca, en el que se quitó el barbijo para hablar desde un balcón del edificio, en el que afirmó que se sentía “estupendamente”.