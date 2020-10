Manu aprendió a andar en bici y ahora es su mejor pasatiempo

lunes 12 de octubre de 2020 | 5:00hs.

Manu Ginóbili dejó el básquet en el 2018. Pero el deporte sigue vivo en su alma, y en su cuerpo. Además de sus intentos por mejorar su talento en el tenis, de un tiempo a esta parte sumó otra disciplina a su repertorio: el ciclismo. El mejor basquetbolista de la historia se viene entrenando todas las mañanas a puro pedaleo. Y ayer, al parecer, se le fue la mano...



“Muerto después de los casi 50 kilómetros de hoy -por ayer-. La pasé mal los últimos 5”, escribió Manu en sus redes sociales, con una foto que valía más que mil palabras... O que mil kilómetros. Ginóbili quedó tirado, rendido por el cansancio.



Lo más curioso es que Manu no podía ni siquiera andar media cuadra. Recién aprendió a pedalear a los 40 años. “No sabía andar en bicicleta hasta hace poco. Nunca me dieron una bicicleta, nunca la tuve. Yo nací en una ciudad y nadie me dio una bicicleta. Además era el tercer hijo y nadie me daba pelota. Me encanta andar en bicicleta”, confesó en el inicio de la cuarentena.

