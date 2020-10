A los 36 años, Robinho jugará en el Santos

lunes 12 de octubre de 2020 | 5:00hs.

El delantero brasileño Robinho, de 36 años, volverá a jugar en el Santos, club en el que inició una carrera que recorrió varios equipos de Europa como Real Madrid, Manchester City y el Milan, entre otros equipos.



El club Santos oficializó en las últimas horas la contratación de Robinho con un mensaje en la red social Twitter: “Robinho está de vuelta. El eterno rey de las bicicletas firmó contrato por cinco meses y su retornó comenzará a partir del miércoles con Santos”.



El jugador, por su parte, envió un mensaje a todos los hinchas: “Gracias por el cariño que ustedes tienen conmigo. Me quedo feliz de verlos por las calles pidiendo mi regreso y eso me deja muy orgulloso y me recuerdan los grandes momentos que tuve con el club”.

Te puede interesar

Ultimas noticias