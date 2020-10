A la espera de los alegatos, las claves del segundo juicio por el caso Fraire

domingo 11 de octubre de 2020 | 6:00hs.



Nueve audiencias, 26 testigos, un acusado y una pericia de ADN en el epicentro de la discusión, es el resumen de lo que fue la primera etapa del segundo debate oral por el crimen de Pablo Fraire (28), un caso que en su momento sacudió a la sociedad posadeña y casi 18 años después sigue movilizando, emocionando, y generando revuelo.El debate oral comenzó el 29 de septiembre, jornada en la cual Gabriel Cristóbal “Gaby” Leal (43) se sentó en el banquillo del Tribunal Penal Dos y comenzó a ser juzgado en el marco de una causa que ya tiene a otras dos personas condenadas a prisión perpetua.En esa primera audiencia, Leal pidió declarar y ante todos se declaró inocente, cuestionando además la prueba de ADN que lo involucra con el caso y apuntando que la causa en su contra fue armada.“A mí me detienen en 2013, son once años después (de la muerte de Fraire), y en 2014 me hacen el ADN. Después de tanto tiempo yo me pregunto cómo pueden encontrar un pelo mío, siendo que en la primera instancia de la investigación jamás se encontró nada. Aparezco yo y me encuentran un pelo. Es una duda que tengo”, fueron sus palabras.A lo que Leal hizo referencia en ese fragmento de su declaración es a un estudio científico que certificó que su perfil genético tenía una compatibilidad del 99,9% con una muestra de pelo hallada en una remera de Fraire.Pero, detrás de ese resultado, hubo un largo proceso en el que confluyeron distintas pericias con pruebas y contra pruebas, la mayoría de ellas practicadas en un laboratorio de Buenos Aires que en ese momento tenía convenio con la Justicia misionera e intervino tanto en este caso como en muchos otros hechos policiales que datan de la misma época.Todas esas pericias fueron practicadas en base a la remera marca Uffo que Fraire vestía al momento de ser asesinado. Esa prenda quedó impregnada con varias manchas de sangre y sobre esos fluidos se trabajó inicialmente.De acuerdo a lo reconstruido por los testigos y las partes durante el desarrollo del debate, en esa primera instancia los peritos lograron detectar que de esas muestras hemáticas surgía un ADN distinto al de la víctima. Es decir, esa sangre le correspondía a otro. Al posible asesino.Ese material genético recién pudo ser cotejado con el de Leal una vez que el implicado fue hallado en España (en 2013) y deportado hacia Misiones (en 2014), pero el estudio arrojó un resultado que no fue suficiente como para atribuir una correspondencia entre los perfiles.A partir de ello, las autoridades solicitaron una nueva prueba, para lo cual enviaron la remera completa hacia el laboratorio porteño porque -según explicaron-, para las primeras pericias solamente se enviaban recortes de las partes de la prenda que presentaban manchas de sangre.Fue en esa instancia, ya en el año 2015, que se realizó una revisión integral de la prenda completa y se terminaron hallando tres pelos. Esas muestras fueron sometidas a cotejos genéticos cuyos resultados establecieron que dos se correspondía a la víctima y la restante tenía el mismo ADN que el hisopado bucal al que fue sometido Leal tras su arribo nuevamente a la provincia.Para esclarecer todo el proceso, en el debate comparecieron el genetista Roger D’errico, que en su momento intervino como perito de parte, y el bioquímico y especialista en genética forense Gustavo Penacino, director del laboratorio que realizó los estudios.De ellos dos, el primero en declarar en el debate fue D’errico, quien ante las partes recordó que estuvo presente al momento del hallazgo de los pelos en la remera, pero luego puso en dudas los resultados obtenidos, poniendo el foco sobre la antigüedad de la muestra analizada.“Para mí era improbable, casi imposible, obtener un perfil genético casi completo como el que se obtuvo en una muestra de ese tiempo y degradada. De cuando se cayó hasta el momento que se procesó pasaron más de diez años. No sólo eso, sino que me parece ya muy raro que se obtuvo un perfil genético muy bueno de los tres pelos que se encontraron. Realmente me llama mucho la atención y hay algo que no me cierra”, lanzó D’errico.Días después llegó el turno de Penacino, cuyo testimonio fue brindado por videoconferencia y además de narrar el paso a paso de las distintas pericias efectuadas en el marco de esta causa, también fue consultado sobre la relación entre antigüedad de la muestra, estado de conservación de la misma y la posibilidad de resultados.Allí, Penacino ejemplificó y explicó que “en Estados Unidos se han analizado los llamados ‘casos fríos’, que son casos de 1970, de cuando no existía el ADN y se han analizado pelos de esos años hace cuatro o cinco años. Por lo cual son pelos que tienen 40 años o más. No hay una fecha exacta en la que el ADN desaparece del pelo. Pueden durar 40-50 años”.Luego, sostuvo que apenas un nanogramo de ADN puede ser suficiente para realizar cotejos genéticos y ahondó en que “con la metodología actual o la que usábamos en 2015, que era bastante buena, se podía obtener resultado aun con un pelo que tuviera muy poquito ADN. Eso no significa que todos los pelos dan resultados, porque en esta misma causa hubo varios pelos que no arrojaron resultados. Es una cuestión práctica. Nosotros no podemos afirmar un estado de conservación a partir de un resultado de ADN. Puede ser que el estado de conservación no haya sido muy bueno y que igual se haya conservado. O a la inversa”.Ante el marcado contraste de conclusiones, la defensa de Leal solicitó incorporar al proceso una tercera opinión, pero el tribunal no dio lugar al planteo al considerar que no se cumplía con los requisitos previstos.En la continuidad del debate también declararon peritos forenses, policías, familiares y allegados a la víctima, con quienes las partes profundizaron en aspectos vinculados tanto a la investigación como a la posible cantidad de autores del hecho y a las últimas horas de Fraire.En una de las primeras audiencias declaró una médica forense que participó de la autopsia, Mónica Palacios, quien al recordar las más de 30 heridas cortantes que presentaba el cuerpo señaló que “me acuerdo que en su mano, antebrazo y brazo era impresionante la cantidad de heridas de defensa. Hubo una gran pelea. Se defendió mucho. Era evidente que eran como mínimo tres -en referencia a los posibles atacantes-”.También recordó que Fraire presentaba otras lesiones y ahondó en que “las marcas en el cuello era como si lo hubieran estado sosteniendo. Evidentemente era el mismo material de soga (por los zunchos incautados en la escena). Esas lesiones fueron producidas por presión sobre la comisura labial y el cuello, como si lo quisiesen estrangular”.En la audiencia del último viernes, en tanto, Leal pidió una ampliación de declaración y al reiterar su inocencia expresó que “hay testigos que dicen que vieron una sola persona y acá hay dos condenados y un imputado. Les pido que indaguen bien”.Esos dos condenados a los que hizo referencia son su medio hermano Oscar “Poli” Castel y Gustavo “Axel” o “El Porteño” Alvarenga, quienes ya fueron enjuiciados por el mismo hecho en 2009 y recibieron la pena de prisión perpetua. Por aquel entonces, Leal estaba fuera del país.Justamente, dos de los policías que estuvieron al frente de las investigaciones por el caso Fraire desde el comienzo, Antonio Comes y Diego Guarda, también declararon ante el tribunal y ambos ubicaron tanto a Leal como a los otros dos condenados como integrantes de una gavilla que en aquella época presuntamente se dedicaba a cometer ilícitos para luego comercializar los objetos malhabidos.Los dos uniformados coincidieron en que, por las circunstancias que rodearon al crimen de Fraire, los hermanos Leal y Alvarenga, entre otros sujetos, aparecieron rápidamente en el radar.“Fue una investigación larga, de varios meses, tanto de día como de noche. Se hizo un trabajo de campo exhaustivo y se tomaron declaraciones. En ese entonces comenzaron a surgir como sospechosos los hermanos Leal. Andaban también alias El Porteño o Axel”, contó Comes, al tiempo que añadió que “muchísima gente al principio se mostraba colaboradora y cuando tenían que declarar se negaban. Tenían miedo a la familia Leal. (...) Era vox populi que ellos se dedicaban a robar y después a vender lo robado. Ese era el fuerte de ellos”.En esa línea, tantos familiares como amigos y compañeros de trabajo de la víctima recordaron que ese 22 de noviembre de 2002 Fraire había acordado encontrarse con una persona que le había ofrecido cosas para la venta.“Ese día me dijo que tenía que ir a ver unas cosas de una persona que se estaba por ir a España. Me dijo que iba a tardar un poco, pero después no llegaba y no llegaba”, recordó Alejandra Bazán, su novia en aquel tiempo, con quien la víctima estaba programando convivir.El hoy imputado, en tanto, apunta que la causa en su contra fue armada y fuera del tribunal recibe el apoyo de familiares y allegados con pancartas pidiendo justicia.En su última declaración vertida en el juicio, Leal respondió a los dichos de los policías: “Si éramos muy peligrosos, ¿por qué los vecinos me fueron a visitar? Se dicen un montón de cosas que no tienen ni pie, ni cabeza. Están dando vueltas con una mentira grande como una casa”.Allí, también exhibió unas fotografías del garaje de su familia destruido como consecuencia de lo que calificó como “un atentado” en el contexto de la persecución policial que sufría. “De todas formas me querían hacerme caer, fuera por robo o por este caso”, sostuvo.El abogado Tomás Andino, que en su momento defendió a Leal en otras causas diferentes al caso Fraire, también declaró como testigo en el debate y allí aseguró que el ahora imputado era víctima “de un hostigamiento constante de parte de la Brigada”.El letrado además contó que el día y a la hora aproximada del hecho tuvo un encuentro con Leal en una dirección cercana a ruta 12 y continuación Tomás Guido, pero cuando el imputado declaró en el primer día de juicio dijo que estuvo con Andino sobre la calle Honduras.Después de todo lo oído, observado y analizado durante esta etapa de testimoniales, el tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes 16 a las 8, jornada en la cual se llevará adelante la ronda de alegatos.En esa ocasión, las partes deberán exponer sus fundamentos acompañados de sus respectivos pedidos y los magistrados pasarán a deliberar la sentencia.Los encargados de alegar serán el fiscal Martín Rau, el letrado Martín Ayala, que encabeza la acción civil en representación de la familia Fraire, y los abogados Eduardo Paredes y José Luis Rey por la defensa del imputado.