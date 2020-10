Un empresario mató a su esposa y se suicidó

El empresario Jorge Neuss (72) mató ayer de un balazo a su esposa y se suicidó de un disparo en la cabeza, en un country del partido bonaerense de Pilar, y se investigan los motivos del crimen, informaron fuentes policiales y judiciales.



El hecho ocurrió ayer al mediodía en el barrio cerrado Martindale, ubicado en la localidad de Presidente Derqui, en el mencionado distrito de la zona norte del Gran Buenos Aires, donde Silvia Saravia (69) fue asesinada de un tiro por el hombre, quien había quedado en grave estado y falleció minutos después.



Fuentes policiales y judiciales informaron a la agencia de noticias Télam que un llamado al número de emergencias 911 alertó sobre la presencia de dos personas heridas de arma de fuego en una vivienda del country Martindale.



Al llegar al lugar, efectivos de la comisaría Segunda de Pilar constataron que Saravia estaba muerta a raíz de un disparo en el baño en suite de la habitación matrimonial, ubicada en el primer piso de la propiedad.



Según las fuentes, al momento del hecho en la casa se encontraban en la planta baja las empleadas domésticas, quienes escucharon las detonaciones y subieron de inmediato.



La puerta del cuarto se encontraba cerrada y no pudieron acceder, por lo cual llamaron de inmediato a uno de los hijos de la pareja, de 35 años, quien vive en otra propiedad dentro del mismo country.



Al llegar el hombre, logró romper la puerta de la habitación, tras lo cual ingresó y encontró los cuerpos de sus padres tendidos en el suelo, por lo que llamó de inmediato al 911, informaron los voceros consultados.



De acuerdo a lo que pudieron establecer los investigadores que trabajaron en la escena del crimen, el empresario Neuss baleó a Saravia con un revólver calibre 357 Magnum y luego se quiso suicidar de un disparo en la sien.



El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Austral, ubicado a unas 15 cuadras del barrio cerrado, pero finalmente llegó fallecido al centro de salud a raíz de las lesiones sufridas, informaron fuentes de la institución.



Los voceros añadieron que a simple vista ambas víctimas presentaban un sólo disparo en sus cabezas, lo que igualmente deberá ser corroborado al momento de que se realicen las autopsias.



Además, al momento no se había encontrado en la vivienda ninguna carta o nota del tipo suicida.



De acuerdo a los dichos del hijo, el matrimonio no tenía problemas de convivencia, agregaron los voceros.



Sin embargo, el hombre añadió que en los últimos días ambos estaban deprimidos porque recibieron la noticia de que a otro de los hijos de la pareja le detectaron una enfermedad avanzada.



En ese mismo country en que hoy ocurrió el crimen de Saravia, el 21 de agosto de 2015 Fernando Farré asesinó a cuchilladas a su mujer Claudia Schaefer (44) por el cual fue condenado a prisión perpetua.

