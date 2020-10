La falta de lluvias ya se siente en las chacras

domingo 11 de octubre de 2020 | 6:00hs.

La falta de lluvias se hace sentir en las chacras de las zonas Sur y Norte de Misiones. Las vertientes que son utilizadas para el riego de las plantaciones de viveros están con poca agua y en muchos de los casos no sube al depósito.Horacio Flores, productor de Bonpland, compartió: “Está bastante complicado todo en la chacra. Yo que planto en invernadero y campo noto mucho el deterioro que sufre la plantación de campo”.“En mi caso tengo maíz, mandioca, zapallo y otros productos que están muriendo. Otras están bien pero no crecen, este año veo muy feo el panorama. Se va a perder la gran mayoría de la producción, primero fue la helada y ahora la seca”, lamentó Flores.Mientras, en la zona de Mojón Grande, Gobernador López y Dos Arroyos, la producción agropecuaria se está retrasando de manera significativa por la falta de agua, según indicó la ingeniera agrónoma Carla Trela.“Estuve recorriendo las chacras de productores de varios municipios y me da tristeza ver cómo están las plantaciones en cuanto a crecimiento”, señaló.“En Gobernador López hay varios productores que apostaron a la producción de jengibre y no poseen sistema de riego por lo que lo hacen manualmente, con mucho sacrificio porque la sequía está afectando mucho, ni hablar de las hortalizas”, expuso Trela. Y relató que con las heladas ya se habían perdido cultivos anuales como el pepino, melón o sandía.En lo que respecta a la zona Norte, en los parajes rurales Nueva Libertad, San Cayetano y San Isidro Labrador, de Puerto Libertad, las plantaciones anuales no prosperaron.Eduardo Vázquez, de Nueva Libertad, señaló: “Perdimos toda la producción. La venta de los productos de la chacra es nuestro sustento diario y resulta que la sequía fue peor que la pandemia. Tenemos que volver a plantar con doble gasto y cero lucro”.Mientras, en el vasto sector rural de Wanda, el panorama es similar a lo que ocurre a lo largo y ancho de la provincia.En este caso, Samuel Doichele, productor y presidente de la Cooperativa Integral del Norte, sostuvo: “Es terrible nuestra situación, la plantación de tabaco está perdida, igual que las plantaciones anuales. A esto hay que sumarle que se secan los arroyos y las vertientes, panorama que según los pronósticos se prolongará hasta diciembre, con importantes lluvias. Los chaparrones caídos jueves y viernes últimos fueron paliativos mínimos”.