Marcha de los días: Liderar con ruidos

domingo 11 de octubre de 2020 | 5:00hs.

En un mundo convulsionado por la pandemia, se requiere cada vez más de líderes sensibles que entiendan lo que le pasa al pueblo, para conducir una Nación o un espacio de poder. Nelson Mandela, después de estar 27 años en prisión logró poner fin al apartheid y crear una Sudáfrica democrática. Todo lo logró con mucho sacrificio, porque las buenas acciones no suelen reconocerse en el momento. Además, dejó algunas lecciones, muy recomendables para los líderes del mundo. En uno de sus consejos decía: “lidera desde el frente, pero no olvides a la base”. Muchos lo hacen, como ocurre en la Argentina, pensando en el bienestar colectivo y otros intentan usar al colectivo para conseguir sus objetivos, como se verá en esta columna. Por eso también, Mandela recomendaba que se debe liderar desde atrás y dejar que los otros crean que están adelante. Esto último, siempre ocurre en política. Los que hacen más ruidos piensan que son los más escuchados. Por estos días, una parte de la oposición intenta aprovechar de los efectos de la pandemia y con ello, borrar la desastrosa gestión que dejó un gobierno que prometió hambre cero y ahora critica el aumento de la pobreza, que este gobierno lo reconoce y expresa preocupación. Intentan desde Cambiemos ocultar la pesada herencia dejada en una deuda externa impagable, que ahora se está renegociando con el FMI, una estructura sanitaria descuidada, un sistema de presión de jueces y ahora buscan generar sospechas sobre presiones a la Corte y hasta, el abandono concreto que hicieron durante la administración de Mauricio Macri de obras públicas que ahora se busca recuperar, como se está haciendo con el servicio de trenes de cargas y pasajeros, como otros tantos ejemplos. Está claro que la oposición intenta recuperar espacio y busca ampliar la grieta, además de tratar de recuperar un líder desdibujado. De manera irresponsable y violando el protocolo de distanciamiento, se vuelve a convocar a una marcha presencial exponiendo al contagio a todos los asistentes. Una de las convocantes y que cuenta con el apoyo de Mauricio Macri, es Patricia Bullrich quien sabe del riesgo al que se expone, porque tras aquel denominado banderazo del pasado 17 de agosto dio positivo de coronavirus. Ahora, para mañana lunes, se convoca a similar marcha. Está claro que no se cuestiona el derecho a la protesta, sino a exponer innecesariamente a la población a contraer la enfermedad cuando todos los dirigentes deberían asumir este momento con máxima responsabilidad. En todo espacio, hay excepciones, como la postura asumida por el radical Gerardo Morales, quien rechazó la marcha al considerar que puede representar un evento que genere más contagios. El propio Morales también padeció la enfermedad y ahora salió a pedir que no se convoque en su provincia y fue una de las voces dentro del propio espacio que salió a rechazar la convocatoria. En la oposición hay dirigentes que no quieren fomentar la grieta y transitan la moderación. Pero desde la conducción del radicalismo y del PRO dominan los duros.



Plataforma digital

También el peronismo realiza una convocatoria, pero respetando los protocolos y de manera virtual. Es porque el próximo sábado se cumplirán 75 años de aquella multitudinaria movilización de trabajadores provenientes -en su mayoría- del cordón industrial del Gran Buenos Aires, que se hicieron presentes en la histórica Plaza de Mayo para exigir la liberación de Juan Domingo Perón. Días antes, de aquel 17 de octubre de 1945, Perón había sido obligado por el gobierno de Edelmiro Julián Farrell a renunciar a todos los cargos públicos que ocupaba, y luego detenido y trasladado a la isla Martín García. Aquel hecho fue histórico. Si bien el Comité Central Confederal de la CGT había declarado una huelga general para el 18 de octubre, los acontecimientos se terminaron acelerando. De esta manera, dos días antes -el 16 de octubre- los obreros empezaron a dejar sus lugares de trabajo y al día siguiente, colmaron la plaza, exigiendo la presencia de su líder. El gobierno debió ceder a la presión popular y el general, tras ser liberado, fue trasladado a la Capital Federal. Es la imagen que se recordará en estos días: la presencia de Perón en el balcón de la Casa de Gobierno, desde donde se dirigió a los trabajadores, sentando las bases del peronismo, un nuevo movimiento popular que hasta ahora para los foráneos resulta difícil de descifrar. Lo cierto es que esta semana, el peronismo se prepara para volver a mostrar masividad, aunque no de manera presencial a raíz de la pandemia sino en forma virtual. En la esencia del peronismo está la movilización, que no pudo hacerlo por respectar el aislamiento impuesto y a fin de resguardar la salud de todos ante la presencia del Covid-19. No tener la calle descoloca al peronismo, no está acostumbrado a ello. En consecuencia, recurrirá a una novedosa plataforma por la que estiman conectar a miles de simpatizantes este sábado 17. De esta manera, la Central de Trabajadores y el Partido Justicialista pretenden volver a marcar una histórica movilización, esta vez virtual, y volver a llenar la plaza en homenaje a aquel acontecimiento histórico de hace 75 años.



Esta recordación se dará en momentos en que el Consejo Nacional del Partido Justicialista le ofreció a Alberto Fernández asumir la presidencia del PJ; dicho pedido, se espera se repita de parte del Consejo Directivo de la CGT el 17 de octubre. En Misiones, el Consejo Político del Partido Justicialista también brindó apoyo a la iniciativa de ofrecerle a Alberto Fernández asumir como presidente del Partidos Justicialista. Con el presidente del PJ Misiones, Rafael Pereyra Pigerl haciendo un llamamiento a la unidad, recordaron que fueron uno de los primeros en sumarse a la campaña presidencial, además de organizar el lanzamiento en tierra colorada de la fórmula presidencial. En el Frente de Todos nadie desconoce el peso de Cristina Fernández, sin ella no había triunfo el año pasado. Junto a Massa, su hijo Máximo y el presidente forman el primer círculo de poder en el gobierno. Alberto Fernández todavía no se expresó sobre la propuesta para que se haga cargo de la conducción del partido, pero empezó a sumar gestos más hacia el peronismo. Lo criticaban que en sus inicios de la gestión hablaba más de Alfonsín que de Perón, pero desde hace unos meses empezó a centrarse en el movimiento justicialista. Cada tanto sostiene el compromiso con los votantes de su espacio, los más necesitados y la recuperación del sector industrial. El presidente está en una encrucijada en la cual debe sacar el país adelante, sin importar los ruidos y palos en el camino. Se sabe que gobernar no es tarea fácil, pero no hay excusas para no cumplir con las expectativas de la mayoría de los ciudadanos.



En total 18 provincias más afectadas

A propósito de la situación sanitaria en el país, casi al finalizar la semana, el presidente Alberto Fernández decidió volver a convocar a los 24 gobernadores. Tras una charla virtual, resolvió establecer otra fase restrictiva para 18 provincias para las próximas dos semanas con el fin de intentar frenar la circulación y evitar mayores contagios. El presidente afirmó que ahora, el 65 por ciento de los casos positivos se dan en las provincias; es decir, situación diferente a cuando se inició el brote y la mayoría de los casos eran reportados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba). Rescató aquellas provincias como Misiones, que no tendrán modificaciones por haber implementado un buen sistema de control y contención sanitaria. Además de la tierra colorada, no tendrán modificaciones, Corrientes, La Pampa, Entre Ríos, Formosa y Catamarca. Como se indicó, las demás provincias, tendrán más restricciones, además de que el jefe de Estado volvió a pedir evitar las reuniones sociales -o las aglomeraciones como se indicó-, donde efectivamente son mayores los peligros de contagio.



Efectos de la pandemia

Desde el minuto uno, estaba claro que el aislamiento y con ello la paralización de actividades en gran parte del país no sería una misión gratuita. Al contrario, el mandatario nacional venía advirtiendo que prefería priorizar la vida de cada argentino, antes que la economía que siempre puede recuperarse. Ello, sin embargo, no alivia al ver algunos números de la pobreza como se citó la semana pasada y sobre lo que Alberto Fernández reconoció que fue el peor trimestre del año y se mostró angustiado. Pero también detalló algunos signos de recuperación desde el aumento en la producción de autos, a la mayor venta de cemento o materiales de la construcción, entre otros aspectos que se asimilan a cuando se decretó la cuarentena el 19 de marzo en el país. No obstante, ahora, a pesar de las restricciones impuestas, hizo un llamado a no parar el aparato productivo en el país. A su vez, entendiendo la fragilidad económica del momento, adelantó que destinará unos 10 mil millones de pesos a las provincias.



Dólar por las nubes

La otra cuestión financiera que sigue generando inquietud es el dólar que no para de subir en el mercado informal a raíz de las últimas restricciones que impuso el Banco Central para acceder al cupo de 200 dólares mensuales. La idea era achicar la brecha entre las distintas cotizaciones, pero se produjo un efecto contrario.



Al no poder acceder a través de la entidad bancaria al imponerse amplios requisitos, muchos ahorristas decidieron adquirir la divisa en el mercado informal, con el consiguiente aumento de precio. El viernes, el Banco Nación mantuvo la cotización minorista en 82 pesos, al tiempo que el dólar ahorro -con el Impuesto País del 30% y la percepción del 35% a cuenta de Ganancias o Bienes Personales- se ofrecía al público a $136,60. Sin embargo, por las restricciones señaladas llegó a ascender entre $167 para la venta y $161 para la compra, siendo la brecha más alta en 30 años.



El gobierno insiste que los precios se regulan por el dólar oficial, pero en el país el aumento descontrolado del dólar paralelo genera tensión.



Misiones cosecha apoyo

En el marco de la ayuda para poner en marcha el nuevo puerto de Posadas y tras habilitar el próximo funcionamiento del tren de pasajeros entre Posadas y Garupá, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa -que llegó a Misiones junto al ministro de Transporte, Mario Meoni-, brindó un claro apoyo a la iniciativa de que Misiones tenga un territorio con tratamiento impositivo diferencial.



El gobernador Oscar Herrera Ahuad, durante el acto desarrollado en el puerto local, entregó un petitorio para que se incluya en el debate del presupuesto obras necesarias y prioritarias para la provincia. Con la Nación, concretó la firma de un convenio para recibir unos $300 millones en total, del Ministerio de Transporte y poner en funcionamiento el puerto de Posadas. Las autoridades locales plantearon que se busca en la provincia concretar una plataforma de industrialización que pueda producir bienes, prestar servicios, producir tecnología e instrumentos bancarios para dinamizar y potenciar la economía. Además de explicarse el potencial de Silicon Misiones, el Polo Tic, entre otros.



Por el interés demostrado por Nación, desde el gobierno provincial destacaron como una jornada de concreciones y realizaciones. Es porque en cada una de las reuniones se avanzó en acuerdos. De esta manera, tras el acto en el puerto y la inauguración del tren, tanto Herrera Ahuad como el presidente del parlamento misionero, Carlos Rovira, se reunieron en privado con Massa y el ministro Meoni, para detallar las demandas de la provincia e incorporar estos pedidos al presupuesto nacional 2021. A su vez, allí se abordó la creación del territorio con tratamiento impositivo diferencial para Misiones, que explicaron representaría un costo fiscal anual para la Nación de 12.400 millones de pesos corrientes al 2018, equivalente al 0,3% del total de los recursos recaudados. Añadieron en el pedido un paquete de obras públicas gestionadas para ser encarados por Vialidad, Iprodha, Imas, Energía de Misiones, la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos y la Unidad Ejecutora Provincial, por unos 110 mil millones de pesos.



Se pudo saber que, así como Massa expresó de manera pública pleno acompañamiento y elogió las ideas surgidas en Misiones, del mismo modo lo hizo en las diferentes reuniones destacando que es el camino a un mayor federalismo.



Además, el titular de la Cámara baja asumió el compromiso a gestionar la incorporación en el presupuesto 2021 de una Asignación Extraordinaria Compensatoria por la baja coparticipación que recibe Misiones, tal como señalara en su discurso el gobernador Herrera Ahuad. Para dimensionar la disparidad, mientras Misiones aporta como la octava economía, recibe como la décimaquinta. Entre las novedades planteadas en el cónclave, se conoció que, a partir de los bonos verdes, la provincia requirió una compensación económica por el cuidado de la selva y el aporte de oxígeno a la humanidad.

