Espionaje: Arribas, Majdalani y Nieto, con la misma estrategia

domingo 11 de octubre de 2020 | 6:00hs.

Se reactivó la causa peajes Cuando estaba a punto de naufragar la causa por las presuntas irregularidades en las concesiones de autopistas durante el gobierno de Macri, la aceptación como querellantes de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Unidad de Información Financiera permite darle continuidad a la investigación. Pese a las pruebas recolectadas, los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia anularon los procesamientos de los funcionarios macristas que habían sido dictados por Rodolfo Canicoba Corral.



La medida fue por un planteo formal de las defensas de los ex funcionarios, por lo que debe repetirse el procedimiento. Ahora, con Vialidad y la UIF como querellantes la causa podría tener un nuevo impulso.

El juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé quedó en condiciones de definir la situación procesal de los 24 acusados en la causa del supuesto espionaje ilegal entre los que sobresalen, por los cargos que ocuparon, los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) del gobierno de Cambiemos y el secretario privado del ex presidente Mauricio Macri.Los ex titulares de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani; y el otrora secretario presidencial, Darío Nieto, fueron precisamente los últimos tres indagados de una larga ronda que duró casi tres semanas y recurrieron a la misma estrategia: sin negar que hubieran podido existir maniobras de espionaje ilegal, aseguraron que no las ordenaron, participaron ni supieron de ellas.Arribas, Majdalani y Nieto coincidieron en utilizar sus respectivas indagatorias para defenderse a través de monólogos -sin responder preguntas- y dedicar una buena parte de ellas a criticar a los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide a los que no le reconocieron competencia sobre el expediente que, como imputados, pretenden llevar a los tribunales federales porteños de Comodoro Py.Es que por, cuerda separada, esta semana todos presentaron sus argumentos ante la Cámara Federal de La Plata, que tiene que resolver un incidente vinculado con la jurisdicción en la que debería tramitarse el expediente: Lomas de Zamora vs. Comodoro Py.La ex subdirectora de la AFI, Majdalani, aseguró el último jueves que en la AFI no funcionó una “banda de delincuentes ni una asociación ilícita” y que si hubo espionaje ilegal pudo haber sido desplegados por cuentapropistas; mientras que el ex director, Arribas, dijo al día siguiente que él no ordenó el espionaje ilegal y que “desgraciadamente” los mecanismos de control y denuncia que él mismo dijo haber fortalecido “no fueron activados a tiempo”.Los dos ex titulares de la AFI recurrieron, como estrategia de defensa, a decir que en la abundante prueba de supuesto espionaje ilegal que hay en el expediente ninguno de los dos aparece dando órdenes a los espías que realizaron los trabajos.Para los fiscales de la causa, los acusados “conformaron una organización criminal construida desde el propio aparato del Estado central, en especial desde el Poder Ejecutivo Nacional y una de sus dependencias directas, la Agencia Federal de Inteligencia”, según consta en la imputación.