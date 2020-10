Batallini confirmó que se va a México

domingo 11 de octubre de 2020 | 6:00hs.

El delantero de Argentinos Damian Batallini confirmó que seguirá su carrera en San Luis de México y por ahora Boca no buscará otro refuerzo, ya que tratará de mejorar los sueldos de algunos jugadores importantes del plantel.



“Me hablaron los dirigentes de Argentinos que ya está todo arreglado con San Luis de México, falta ahora arreglar mi parte. La oferta de Boca no llegó, lo hablé con la familia y, bueno, ya tomé la decisión”, dijo el futbolista de 24 años después de finalizado el amistoso que el Bicho perdió ante Arsenal por 2-1.



El jugador que tiene una gran relación con Juan Román Riquelme (fue compañero suyo cuando estaba en el Bicho), tenía arreglado de palabra su contrato con Boca y los dirigentes de Argentinos ante la oferta de México esperaban que la secretaría de fútbol del Xeneize ofreciera una cifra superior, pero al no hacerlo todo quedó en la nada.

