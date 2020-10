Momento de equiparse para el verano con buenos precios

domingo 11 de octubre de 2020 | 10:00hs.

Por qué un ventilador Debido a sus peculiaridades, el ventilador es el recurso ideal para eludir el calor mientras que se duerme o bien en el momento en que los integrantes de la familia se hallan en una mesa, así sea comiendo o bien efectuando cualquier otra actividad.



Otra opción es combinar el uso del ventilador con el del aparato de aire acondicionado con el objeto de refrescar en menos tiempo las diferentes estancias y sin que aumente mucho la factura de la luz, pues en unos minutos, una vez que el aire acondicionado ha enfriado el espacio, se podría apagar y dejar entonces encendido el ventilador.



Los ventiladores de pie presentan una estructura que se halla posicionado sobre una base haciendo así que expulse aire a mayor altura. Son perfectos para el hogar ya que pueden trasladarse adonde se desee tener un viento fresco.

Muchos de los mejores momentos en familia se viven en el living. Este espacio de la casa está asociado con la relajación y el disfrute, por lo que lo ideal es que sea un área cómoda y decorada con amor. Pero, más allá de que esté bien decorada y con muebles cómodos, en Misiones hay un objeto que no puede faltar en cada hogar: el ventilador.Los calores en la ciudad se hacen sentir de un día para otro y por eso hay que estar preparados con la mejor calidad y con la garantía de que el elemento acompañará en las largas tardes que superan los 30º.“Estamos recibiendo ventiladores de pie metálicos nacionales y a estos hay que sumarle los industriales que vamos a recibir esta semana. Son de 26 y 30 pulgadas, de pared y de pie”, indicaron desde Vicar Muebles, que además tienen diferentes opciones en sillones para el descanso en la sala de estar.Pero en el local no se encuentra un solo mueble, sino que hay una amplia gama de mobiliario útil para el día a día del hogar, como por ejemplo los racks para televisores, que vienen en diferentes modelos y tamaños para que se adapten a todos los hogares.La selección del soporte adecuado para el televisor está determinada por, primero, el tamaño del artefacto. Si se tiene un departamento pequeño, será fácil encontrar una unidad para sostenerlo perfectamente. Los televisores más grandes requieren más soporte y más espacio. Los modelos de pantalla plana actuales a veces requieren un soporte para evitar que el televisor se caigaSe pueden encontrar soportes de TV de pantalla plana hechos de una variedad de materiales. Al igual que los escritorios de madera u otros tipos de mesas, hay rack TV de madera, acero, de vidrio, con madera contrachapada o, en algunos casos, la combinación de dos o más materiales. La madera es la opción más duradera, con el acero en un segundo lugar.También se necesita saber qué mantendrá en el stand además de la televisión. Esto es para que se sepa exactamente qué tan grande debe ser. La mayoría de rack TV colgantes de pantalla plana tienen al menos un estante debajo del estante superior, lo que debería brindarle suficiente espacio para su reproductor de DVD, parlantes o cualquier sistema de videojuegos.También se debe considerar la decoración de la sala de estar antes de elegir su soporte de televisión ya que existen diversos modelos, como rack TV aéreos, rack TV de pared, rack TV con ruedas e incluso rack TV flotantes. Hay que observar cualquier distribución y color que sea predominante y vaya a tono. Los colores de rack TV más comunes en soportes es el negro, beige, blanco, marrón e incluso gris y marrón como la madera. Casi no hay límite para lo que se puede encontrar a la hora de elegir un rack y sin duda hay uno para todos los hogares en Vicar Hogar y Muebles.Vicar Hogar y Muebles está cumpliendo 55 años de permanencia en el rubro y es por eso que no hay que dejar de aprovechar la oportunidad de tener un mueble de buena calidad y con asesoramiento de primera. Quienes deseen acercarse al local y conocer más de cerca las opciones de la empresa misionera deben hacerlo con barbijo y manteniendo siempre la distancia social, para cuidarse y cuidar mejor a quienes los rodean.