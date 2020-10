La selva, la clave para evitar las condiciones extremas

domingo 11 de octubre de 2020 | 6:00hs.

Por María Elena Hipólito[email protected]

Los pronósticos en cuanto a la llegada de lluvias para Misiones y la región dicen que hay que esperar unos cuantos meses. Esto ya afecta inevitablemente a las plantaciones de maíz, mandioca, sandía, y zapallo; al mismo tiempo, la sequía beneficia a los focos de incendios que ya se estuvieron propagando por toda la provincia y la región.Por qué se produce este fenómeno, cada cuánto sucede y cuál es el papel y la importancia del cuidado de la selva misionera son algunos de los interrogantes que responde Felipe Sodré Barros, en diálogo con El Territorio. Sodré es geógrafo, especialista en Estadística Espacial y magíster en Ecología, se desempeña en la Dirección de Sistemas de Información Geográfica en el Instituto Misionero de Biodiversidad (Imibio).Es el fenómeno de la Niña que se da por una oscilación de las temperaturas del océano Pacífico, cerca de la costa del litoral de Chile, y eso cambia el sistema de circulación del agua en la atmósfera y afecta a la lluvia en una escala regional.Cuando hablo de oscilación me refiero a que hay períodos como los que estamos viviendo hoy que es la sequía, pero también hay períodos en que hay mayor concentración de lluvia que es el fenómeno del Niño.Es un fenómeno natural que tiene que ver con la circulación del agua en los océanos y suelen reproducirse cada cinco años, pero no es algo marcado. Por ejemplo, en 2012 tuvimos una seguía bastante similar a la que estamos vivenciando hoy en día, y entre los años 2015 y 2016 tuvimos el proceso del Niño y se ve un aumento en la cantidad de agua terrestre.A veces no nos damos cuenta de estas cosas en nuestra vida cotidiana, por eso la importancia de la investigación y registro de este tipo de información para que se pueda analizar y ver que es un evento cíclico, aunque no sea tan regular como nos imaginamos. Es un efecto natural y hace parte del ecosistema que es un sistema complejo, entonces es difícil entender todas sus implicaciones.Es tal cual como el efecto invernadero, que es natural y el que nos permite vivir en la tierra, pero nuestra forma de vivir afecta en la reducción o el aumento de este efecto y puede cambiar las condiciones climáticas.Si no cuidamos la selva, lo que estamos haciendo es cambiar las condiciones en escala local. No debemos descuidar la conservación de la naturaleza porque podemos estar alterando condiciones ambientales y eso es un disparador para otro tipo de fenómeno, que es distinto al Niño y la Niña, porque son extremos y están asociados a los cambios climáticos.Misiones se encuentra en una región subtropical con una precipitación media anual, es decir, es una región en la que hay bastante presencia de agua, tiene condiciones favorables para la lluvia.A su vez, hice un análisis y pude percibir que el porcentaje de humedad en septiembre estuvo muy bajo en el área de Paraguay, cercano a Misiones así como en Brasil. Misiones, sin embargo, aparece con un porcentaje un poquito mayor.Esto quiere decir que esta sequía que estamos sintiendo nos afecta pero los otros dos países están siendo afectados abruptamente. Creo que eso tiene que ver con la barrera que representa la selva misionera al momento de mantener en su sistema el ciclo del agua.La vegetación es inteligente, tiene estrategias para el abastecimiento del agua y no lo hace de forma abrupta. Por ejemplo, en momentos de sequía, la selva va a activar más su captación de agua por raíces más profundas; cuando perciben que no están recibiendo tanta agua, cambian su metabolismo.Cuando deforestamos, lo que estamos haciendo es cambiar el microclima local y de forma abrupta y va a tener efectos no sólo en la vegetación deforestada sino también en la fauna.Estos incendios que tenemos en Misiones aumentan la inflamabilidad del monte. Lo que quiero decir es que quizás es un incendio de baja proporción, pero va a aumentar la probabilidad de que haya otro incendio cerca porque este primero ya puede reducir la humedad en el suelo y puede que no haya manera de contenerlos después. Es un impacto tremendo de que podemos llegar a tener.Básicamente, hay que entender que se trata de un proceso natural, pero que tenemos que cuidar y respetar las indicaciones de los sistemas de alerta temprana, tener la conciencia de que quemar basura por más que estemos en la ciudad va a afectar de alguna manera nuestra región. No es que porque no vivo cerca de la selva o el campo no tengo que tener cuidado con esas cuestiones.