Nostalgia entre los jedi

Viernes 20 de diciembre de 2019

Opinión El fin de una era Quién diría que después de 42 años, la saga Star Wars llegó a su fin. Ayer a la 00.01, los más fans junto con los que llegaron a comprar la entrada anticipada para el preestreno pudieron ver la culminación de la historia creada por George Lucas y el desenlace de la historia de la protagonista de esta última trilogía, la heroína Rey (spoiler alert: al final de la película sabremos su apellido) En estas nueve películas hay, además de una demostración inmensa de fantasía y aventura, enseñanzas, como por ejemplo el trabajo en equipo, el rol de cada uno y de que un líder no es nada si no tiene el apoyo de los que creen en él y en un objetivo. Otro de los aspectos tienen que ver con la esperanza, la unidad y la confianza en uno mismo, pero por sobre todo, en éste último estreno, se trata sobre la identidad. ¿Quién es Rey, quiénes son sus padres? Todos tenemos el derecho a saber sobre nuestros orígenes y sobre el final sabremos el de nuestra protagonista. Respuestas y revelaciones, despedidas y homenajes, todo en dos horas y media. Adrenalina mezclada con tristeza, ‘frikis’, ‘ñoños’, fans, seguidores, rebeldes e imperiales todos emocionados y con la misma sensación: se terminó la era Skywalker. Guiños al feminismo, al amor, a la libertad de género y a no olvidar el pasado y su relación con el presente, ya que la última escena, la más poética, Rey mira al futuro con esperanza, ese atardecer de dos soles en Tattoine, el camino al futuro, incierto, pero como dice siempre la Princesa Leia -eternamente General Organa– siempre con “Hope” (Esperanza).

Una mezlca de emociones y sensaciones son las que grafican los fans de Star Wars al concluirse esta etapa. Hasta las lágrimas fueron parte del preestreno de miércoles y el estreno de ayer en el Imax del Conocimiento. Allí, entre función y función habrá cosplayers de la mano de Base Echo Misiones e invitados de Paraguay hasta el domingo. Además, un despliegue de objetos relacionados se luce y llama la atención de grandes y chicos. Insólitamente tras un desperfecto técnico, que se suscitó en la función de ayer de las 18, recién a las 21 fue el estreno oficial. El miércoles en tanto, una multitud de ansiosos llenó la antesala y disfrutó emocionada de un repertorio especial de Grillos Sinfónicos.El encuentro de generaciones dentro y fuera de la pantalla fue uno de los sellos exitosos que logró Star Wars: El Ascenso de Skywalker, tercera entrega de la última trilogía de esta épica saga. De la mano de J.J Abrams (El despertar de la fuerza, 2015) este nuevo filme marca el final de la historia protagonizada por Rey (Daisy Ridley), Poe (Oscar Isaac) y Finn ( John Boyega), en la lucha contra Kylo Ren ( Adam Driver) y la Primera Orden. La vuelta de Abrams, tras el paso deslucido de Rian Johnson y Los últimos jedi también se plantea como un acierto de Disney entre fans y críticos.Si bien desde que la megaempresa de animación se hizo cargo de Lucasfilm, se pensó que la estrategia estaría alejada de la primera y evocada creación de George Lucas, la taquilla fue más que favorable y abrieron la jugada para nuevas series, películas spin off.Para quienes no entienden de que va este universo, cabe resaltar que hay tres trilogías. Las tres películas originales (Una nueva esperanza, El imperio contraataca y El regreso del jedi) son el faro que los fans atesoran y que marcaron no sólo el inicio de todo este mundo sino también una forma diferente de hacer cine. Con el cambio de era (entre 1999 y 2005), Lucas aprovechó los avances digitales e intentó sin tanto éxito contar el origen de lo más oscuro, la historia de Darth Vader. Así nació la segunda trilogía con La amenaza fantasma, El ataque de los clones y La venganza de los sith (episodios I, II y III). Similar panorama tuvieron las películas Rogue One y Han Solo, historias satelitales de la gran saga. Ahora, esta última entrega (VII, VIII y IX) logró unir personajes épicos y nuevos. La nostalgia se siente.El despertar de la fuerza pulsó reiniciar y nos lleva hasta este final del que hoy todos hablan. Allí, treinta años después de haber derrotado al Imperio, hay una nueva amenaza, Kylo Ren (hijo de Han Solo y la princesa Leia) que decide seguir los pasos de su abuelo Darth Vader y reune un ejército leal al Imperio: la Primera Orden para atacar a la Alianza. La única esperanza es Rey, una recogedora de chatarra, que se une a Finn, un stormtrooper fugado, y BB8 un androide para encontrar a tiempo al legendario jedi Luke Skywalker. El nudo de la historia se da en el episodio VIII (Los últimos jedi). Finn intenta que la Primera Orden no elimine a los últimos miembros de la resistencia, mientras Rey intenta convencer a Luke Skywalker de que la entrene y la convierta en la última jedi. Ahora, queda la batalla final. En este episodio IX, la Resistencia sobreviviente se enfrenta a la Primera Orden y los héroes encararán nuevos retos con la sabiduría de las generaciones anteriores.