“Nos encanta idolatrar y destruir a los famosos” - El Territorio Misiones

Viernes 4 de septiembre de 2020

Martín Slipak, protagonista de Pepper, todo por un like, serie de ocho capítulos que muestra en clave de humor el ocaso de un reconocido youtuber y propone un recorrido por el costado menos glamoroso y más cruel del universo influencer, resaltó la posibilidad de “hablar sobre la soledad del éxito en las redes y lo que pasa cuando alguien se enfrenta al fracaso”.Pepper... fue realizada por Planta Alta (Clorofilia, Broder) en coproducción con TEC TV y Flow, donde ya está disponible.Dirigida por Jonathan Barg y ganadora del “concurso de producción de series web sobre redes sociales/influencers” realizada por Incaa y TEC TV, los capítulos que completan Andrea Bonelli, Andrés Granier, Emiliano Carrazzone, Julieta Goncalves y los youtubers Merakio y Nicolás Dalli Bortolt, recorren el universo de los influencers, que quedan al descubierto como híbridos entre megaestrellas y monotributistas.Apenas me convocó el director me puse a investigar ese mundo, para entender con qué influencer nos podíamos comparar, porque Pepper tiene un contenido muy ameno, familiar, superficial, que demuestra que, en el fondo, lo que más desea es ser querido. Me sirvió mucho relacionarme con Merakio, que se copó y fui a verlo trabajar un par de veces y si bien no son contenidos que me interesen, la forma de producirlos y la fe que tienen en ellos me llamó la atención. Y eso es lo que pierde Pepper.Es que somos muy extraños como público. Así como nos encanta querer e idolatrar, nos encanta destruir a la gente famosa. Es un morbo del público muy grande y el anonimato lo fomenta más todavía. Para promocionar la serie hice un video para presentar el personaje con Merakio desde la cuenta de Pepper, era un video de alfajores, y muchos no sabían que el mío era un personaje de ficción y la cantidad de bardeo que recibí me sorprendió. Es muy duro porque te dicen cosas muy terribles, sin consecuencias, y es una modalidad que está legitimada. Muchas redes están construidas a partir de generar la noción de que alguien es exitoso y eso hace que la gente quiera ver su vida porque es más interesante la vida de la gente exitosa. Y eso es un círculo peligroso porque se genera una carrera por ir detrás del éxito pero nada más y en algún momento eso se derrumba porque es insostenible y no pueden con eso, no pueden producir a partir de la crisis y del fracaso, que es lo que generalmente hacemos los artistas y los autores.El otro día me llegó una propuesta y en la carpeta con la información había, al lado de cada persona que iba a participar, la cantidad de seguidores que tiene y yo no lo podía creer. Es como si se estuviesen metiendo dentro de nuestro gremio ciertas leyes del mercado de Internet y para mí, por un lado, tiene la parte buena de la plataforma, que uno puede ver contenido ilimitado y demás, pero que se armen proyectos según cantidad de seguidores me parece terrorífico.Por eso. Que hay que reformular la industria no cabe ninguna duda. La industria audiovisual en Argentina está en un punto muy flaco y muy triste pero esta situación es anterior a la pandemia: en 2019 eran contadas con los dedos de una mano las ficciones que se filmaron y eso es tremendo, no puede ocurrir; hay que reformular la industria pero hacerlo en relación a las leyes del mercado de Internet puede ser bastante riesgoso: no se le puede pedir a una actriz o un actor que aprenda a venderse por Internet para acceder a proyectos. Eso es terrible, degrada la profesión y hace que los contenidos sean cada vez peores.