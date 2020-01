Nole fue mucho para Schwartzman

Lunes 27 de enero de 2020

Novak Djokovic (2°) fue el freno para Diego Schwartzman (14°) en Melbourne. El argentino luchó, pero no pudo con el serbio, que se mostró fino, firme y muy metido. Finalmente fue 6-3, 6-4 y 6-4 para Nole en el Rod Laver Arena, en dos horas y seis minutos de juego. Así, el Peque no pudo meterse en los cuartos de final del Abierto de Australia y, como en el 2018, la cuarta ronda lo despidió (mejor actuación).

El Peque sigue sin poder ganarle a Novak en cuatro enfrentamientos. Y también sin poder llegar a cuartos en Australia, algo que sí logró en el US Open (2017 y 2019) y Roland Garros (2018). Una cuenta para saldar en 2021.