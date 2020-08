Nole, entre el festejo y la polémica - El Territorio Misiones

Domingo 30 de agosto de 2020

En un retorno al tenis extraño, en la burbuja de Flushing Meadows, Novak Djokovic reaccionó como si el tiempo no hubiese pasado. El número 1 del mundo se impuso a Milos Raonic por 1-6, 6-3 y 6-4 en la final de Cincinnati y se convirtió así en el primer tenista en ganar todos los Masters 1000 del circuito al menos dos veces.A dos días del arranque del US Open, el serbio -que está en la mira de la ATP porque se filtró que creará una nueva asociación de tenistas- logró dar vuelta un difícil partido ante Raonic, número 30 de la ATP.En tanto, lejos de permanecer en silencio y no fijar su postura públicamente, Roger Federer y Rafael Nadal criticaron la decisión de Djokovic de renunciar al Consejo de Jugadores de la ATP para formar su propia asociación de tenistas en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.Luego de que la ATP, que gestiona el circuito profesional masculino de tenis, subrayara ayer la importancia de “la unidad”, los mejores tenistas del circuito apoyaron esa postura.