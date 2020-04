Noelia incómoda

Lunes 6 de abril de 2020

“¿Adivinen a quiénes le preguntó Andy sobre su familia, trabajo, vida personal? ¿Y a quién le preguntó sobre su novio y si en la cuarentena anda desnuda por su casa? Pésimo”, escribió un usuario en Twitter sobre el último programa de PH. Tras las reiteradas críticas, Noelia Marzol se explayó. “Una juntada de pibes… ¡no sé qué hacía ahí!”, confesó y reveló “falta la pregunta sobre si me gar** o no a Luis Miguel”. “Gracias por hacer causa común. No hizo falta que dijera nada, ni que haga un descargo. Muchas partes del programa se editaron, por suerte y porque me enojé mucho con las preguntas. Todas dejándome en un lugar horrible.” sumó la joven. “Andy Kusnetzoff, algo tenés que cambiar“, cerró.