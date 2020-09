Noel Gallagher y la polémica por el barbijo - El Territorio Misiones

Jueves 17 de septiembre de 2020

Noel Gallagher generó una nueva polémica.Todo surgió a raíz de una controversial declaración que el músico hizo en el podcast del presentador británico Matt Morgan, donde se refirió a la crisis sanitaria actual y las medidas de prevención. Al respecto, Noel sostuvo: “Elijo no usarlo y si contraigo el virus lo tendré yo, nadie más. Si todos los demás idiotas llevan un barbijo no se los quitaré, y si yo lo tengo, tampoco me lo quitarán. Creo que es simplemente una tontería”.“Nos están quitando muchas malditas libertades” , aseguró y se animó a contar que tuvo problemas por querer entrar a un supermercado sin usar protección, motivo por el cual terminó discutiendo con el gerente.“La semana pasada iba a ir a Manchester y un tipo me dijo: ‘¿Puedes ponerte el tapabocas?, sino la policía subirá y te multará con mil libras, pero no tienes que ponértelo si estás comiendo’. Me quedé pensando ‘Oh claro, este virus asesino vendrá y me atacará, pero si me ve comiendo un sandwich me dejará en paz y me preguntará: ‘¿estás almorzando?’”, remató.