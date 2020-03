El secreto de la canción del verano, por Karol G

“Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar”, canta karol G en ‘Tusa’, uno de los temas del verano 2020. Junto a Nicki Minaj, la artista colombiana conquistó las listas del mundo con esta canción que habla sobre el desamor. El nombre del hit tiene un significado especial en Colombia y hace referencia a la tristeza y despecho que produce una separación.

“Es una canción que me encanta. Nunca imaginé que iba a llegar tan lejos. Me puso mucha presión para lo que va venir. Me sigue sorprendiendo y van apareciendo nuevas versiones que me ponen muy feliz”, contó Karol G en una entrevista con La Viola. “Cuando pensé en Nicki enseguida me vino en mente el color rosa. De ahí partí con la idea. Dos mujeres juntas, que se imponen con lo suyo, le cayó muy bien el público. Las mujeres ahora están rompiendo los esquemas”, contó sobre el imponente video. “Siento que ahora nos invitan a participar más y no tenemos que empujar para que nos escuchen. Me encanta formar parte de este presente, antes era todo muy masculino”, sumó la artista.