Tini no se aguantó y habló del nuevo tema

Tini Stoessel no se da un respiro y finalizará el año o lo empezará con un nuevo lanzamiento. La joven cantante argentina está de vacaciones con su novio, Sebastián Yatra, y juntos revelaron algunos detalles de su próximo tema.

En un video que compartió con sus seguidores, Tini le dijo al cantante colombiano: “Sebastián, contales cómo me hicieron poner” y Yatra le contestó: “Se pegó la estresada de la vida. Porque vio un adelanto de una canción que yo la verdad no creo que sea nada cierto lo que pusieron ahí”.

Es que aparentemente sus seguidores quisieron sacarle una verdad a partir de un invento. “Le hicimos una broma tuiteando sobre un supuesto adelanto de una canción con Mau y Ricky, que no existe, o sea era para que ella se confundiera”, escribió una seguidora. Luego Tini tuitió: “Ayyyyyyyy me hicieron sufrir!!!! ya falta nada para que salgaaaaaaaaaa”.