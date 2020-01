Viernes 3 de enero de 2020

Marcelo Gallardo habló ayer con el canal TyC Sports en exclusiva, en la víspera del inicio de la pretemporada de River. Y uno de los temas excluyentes fue los nombres que sonaron como posibles refuerzos, que el entrenador se encargó de echar por tierra.

“No voy a desmentir, no tengo por qué, siempre se movilizan nombres a través de todos los mercados, muchos sin certeza y algunos pocos con alguna tentación a futuro. No vamos a salir al mercado en este proceso de verano, salvo que se nos vaya algún jugador o que aparezca alguna oportunidad, que nos guste la jerarquía del jugador. Va a ser difícil que salgamos a buscar a alguien. Creo que va a ser un mercado muy quieto y vamos a intentar sostenernos con el mismo plantel. No salió nada de mi boca porque no tuvimos la certeza de que se nos iba a ir ningún jugador más, salvo (Exequiel) Palacios”, aseguró.

Acerca de las posibles salidas, el Muñeco también se mostró confiado en que no se producirá ninguna más. “Sé que hay jugadores en el interés de otros clubes por sus buenos rendimientos, clubes con economías más fuertes que la nuestra, pero lo que habíamos charlado con Rodolfo (D’Onofrio), Enzo (Francéscoli) y otros dirigentes, es hacer un esfuerzo para sostenerlos y tener la posibilidad de seguir en este camino. No sería bueno que se desmantele el plantel y tampoco creo que vaya a suceder de parte de los futbolistas. Tengo una muy buena relación con los futbolistas y por cualquier temita que ande por ahí solemos tener un diálogo cercano para poderlo charlar”.

Y aclaró: “Nacho Fernández es un jugador valioso para nosotros, las ofertas que llegaron no fueron para nada suficientes, porque el jugador vale”. Precisamente la de Ignacio Fernández parece ser la novela del verano en River.

En las últimas horas, el Millonario rechazó una oferta formal del Inter de Porto Alegre, uno de los equipos que más interés mostró por el mediocampista. Desde el elenco brasileño y por expreso pedido de su nuevo entrenador, Eduardo Coudet, le acercaron al Millo una propuesta de 7 millones de dólares y la respuesta de D’Onofrio fue negativa.