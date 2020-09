“No vamos a ceder la iniciativa” - El Territorio Misiones

Miércoles 16 de septiembre de 2020

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, se mostró crítico respecto de la reanudación de la Copa Libertadores en medio de la pandemia de coronavirus y, a horas del partido ante San Pablo por la 3° fecha del grupo D, resaltó que “no se hará preguntas” en cuanto a la diferencia física con el rival y que “van a dar batalla” pese a que asumirá el compromiso sin ningún partido preparación previa.“No nos vamos a hacer muchas preguntas (en alusión a la diferencia física con el rival), iremos a Brasil a jugar. Vamos a dar pelea, a dar batalla, no vamos a ceder la iniciativa a San Pablo. Después veremos”, aseguró Gallardo.El Millonario visitará al San Pablo en el estadio Morumbí mañana a partir de las 19, en un cruce que lo toma sin la adecuada preparación previa, debido al receso impuesto por la pandemia desde marzo pasado, con apenas un puñado de entrenamientos con el plantel completo y numerosos contratiempos, ante un rival que está en plena competencia desde hace más de un mes.“Es difícil comparar, no tiene la culpa San Pablo de tener más entrenamientos y partidos, es algo que debemos intentar sobrellevar por eso queríamos comenzar a entrenar antes y lo reclamé en su momento. Iremos a competir en las condiciones que estamos, hay ganas de jugar, ganas de activarnos y desde ese punto de vista haremos lo mejor posible”, analizó.Si bien el entrenador no dio nombres, en sus últimos trabajos tácticos entrenó con Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Fabricio Angileri, Julián Álvarez, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Nicolás de la Cruz, Rafael Borré y Matías Suárez.Sobre el fútbol argentino y la falta de certezas, el Muñeco aseveró: “No soy el indicado para decir por qué no empieza el fútbol, hace como dos meses dije que había mucho silencio y no había que quedarse parado y ahora estamos entrenando en el peor momento de contagios”.“La Conmebol da los protocolos y es algo bueno, pero si hay algo masivo de contagios será porque la pandemia nos dice que no podemos jugar, nos debemos hacer responsables y no exponer a nadie”, concluyó el entrenador.La Conmebol justificó la presencia de futbolistas de Boca que hubieran cursado recientemente un cuadro de coronavirus positivo, mediante un extenso comunicado en el que detalla justificaciones sanitarias en las que se basa la medida.La Conmebol emitió este comunicado en respuesta a los reclamos del club Libertad, rival de Boca mañana, que a través de su asesor jurídico, Gerardo Acosta, le hizo un reclamo al Ministerio de Salud de Paraguay.En cuanto a lo deportivo, Edwin Cardona finalmente viajará con el resto del plantel a Paraguay para el encuentro contra Libertad.La situación del brote de Covid que a tantos perjudicó, al colombiano le dio más chances de jugar. Y con la misma suerte corre Gonzalo Maroni.Miguel Russo no lo iba a utilizar en el arranque de la Copa. No obstante, en Boca pasó de todo: 22 futbolistas que se contagiaron el virus en una burbuja sanitaria fallida, lesionados como Wanchope Ábila y Julio Buffarini y jugadores que aún no están habilitados por la Conmebol y no pueden viajar (caso Mauro Zárate).Por todo esto, el volante de 27 años viajará a Paraguay y también tendrá sus chances devolver a jugar oficialmente con Boca.