No todo es tan color rosa

Viernes 24 de enero de 2020

A poco de casarse, Pampita y Roberto García Moritán habrían protagonizado su primer escándalo público. Mariana Brey reveló datos en Los Ángeles de la Mañana sobre el flamante matrimonio, que se instaló en una increíble mansión en Punta del Este. Según detalló recibe información de peleas constantes en la pareja.

“Interrumpí mis vacaciones para contarle a Ángel (de Brito) que una de las discusiones que tuvieron de manera pública, porque fue directamente en la vereda, fue en la calle de una farmacia muy popular en Punta del Este”, comenzó la periodista, mientras el conductor mostraba a cámara imágenes de Moritán adentro del comercio en cuestión.

“Ella se quedó en el auto y él entró a comprar algo para la gripe y algo para los niños. Pero cuando sale, Roberto sube al auto y automáticamente empiezan los gritos. Una discusión que era tan fuerte que el auto se movía”, detalló Brey, sobre el supuesto chispazo entre la modelo y el empresario.

“No pude saber el motivo de la discusión, pero sé que fue inmediata. Él abrió la puerta del auto y ella ya empezó a los gritos. No es la primera discusión. No estoy contando algo que sea surrealista. Forma parte de la vida cotidiana de todos, pero cuando recién te casás y no llevás ni un año de relación... Es probable que todavía se estén conociendo”, concluyó. En el mes de convocatorias al Bailando 2020, el marido de Pampita fue uno de los nombres que se le ocurrieron al Chato Prada y a los productores de Laflia para ser uno de los participantes. Sin embargo, Prada manifestó que la jurado no quiere que García Moritán sea parte del reality: “No lo deja Pampita. No hay posibilidad, no lo deja Pampita”, aseguró.