“No tengo definido qué hacer”, dijo el ganador de la Poceada - El Territorio Misiones

Jueves 10 de septiembre de 2020 | 17:33hs.





“Siempre apostaba, desde hace un buen tiempo lo hago. Esa era la jugada fija, en las demás iba cambiando los números, pero siempre en los dos sorteos”, contó el hombre, que aún no definió el destino del dinero.





Añadió que ese día “no miré el sorteo porque me acosté un ratito a descansar, pero mi señora encendió la radio y al levantarme, me comentó que hubo un ganador. Enseguida, agarré mi boleta y la comencé a controlar, y no podía creer. Me puse muy contento”.





“Mi único objetivo era ganar el premio para poder tener la casa propia. Es que alquilamos y, además de las subas, no podemos invertir en nada, porque no es nuestro”, manifestó, segura de la decisión tomada.





El sábado 5 de septiembre, hizo su jugada en la Agencia N° 326 de la Capital de la Alegría, y poco después el vendedor le dio la feliz noticia: se había ganado 7.218.446 pesos en el Sorteo N° 1463, de las 14.





Al enterarse que esa cantidad de dinero llegaría a sus manos “no podía parar de temblar. Fue una emoción tremenda. Dejaba el ticket y al rato lo volvía a mirar para tener certeza de lo que estaba pasando”, agregó.





Lo llamativo es que “muchas veces hacía las jugadas y no las controlaba, pero esta vez el vendedor estuvo atento. Es una persona que hace poco empezó a trabajar y ya se ganó el mote de ´el chico de la suerte´”, dijo, al tiempo que aseguró que “seguiremos probando suerte. Ahora con más razón”.

“Estoy muy contento, es un dinero que no me viene nada mal”, dijo el empleado, del Gobernador Roca, que el lunes 7 ganó 1.778.929 pesos con la Poceada Misionera. Hizo su jugada en la Agencia N° 383, y la suerte estuvo de su lado en el Sorteo N° 1465 (matutino) que se realizó a las 14.Otra ganadora de la Poceda fue una ama de casa de Leandro N. Alem. Ella confeccionó los tickets de la Poceada Misionera pensando en lograr su casa propia. Lo hacía una vez al día, generalmente para el sorteo matutino, cada vez que podía y con números elegidos al azar.