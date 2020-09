No sólo Roca, todos los porteños - El Territorio Misiones

Miércoles 2 de septiembre de 2020

Por Rubén Emilio Tito García rubengarcia1976@live.com.ar

Porteños eran los bonaerenses hasta 1880, luego epíteto exclusivo del habitante de la ciudad, vuelto capital del país. Según historiadores, debido a la gran concentración de Buenos Aires, la mayor parte de la historia argentina sucedió en esa ciudad portuaria, dueña absoluta de los ríos interiores hasta 1852. Su primera fundación, por Pedro de Mendoza data del año 1536; villa que duró un suspiro por la destrucción de los mismos villeros debido al acoso de los nativos de origen guaraní, pues en los alrededores no habitaban pampas como describió Hernandarias que, en busca de la ciudad de los Césares, no halló habitante alguno más allá del río Colorado.Tuvo una segunda fundación por Juan de Garay en 1580, donde los habitantes debieron adaptarse a un medio hostil que no brindaba nada para alimentarse y, por ello, debieron laborar la tierra y así multiplicarse. Pero crecieron temerosos del aborigen sabiendo que años antes los charrúas de la otra orilla, sacrificaron al pobre Juan Díaz de Solís y lo deglutieron a la vista de sus marinos. Antropofagia por el cual los proto-porteños crecieron aterrados de ser invadidos por nativos de tierra adentro, o por piratas del mar. La primera de ellas se produjo cuando carentes de vacas cerriles criadas libremente y diezmadas por los originarios, estos atacaron por hambruna a mediados de 1700 los poblados de Arrecifes, Lujan y Magdalena, arreando bovinos, mujeres y matando a cientos de habitantes.La hacienda cimarrona, yeguariza y bovina, que se desparramó por la pampa atrajo como un imán a las tribus chilenas que, agresivas, absorbieron a las demás. Estos nativos se hallaban en la etapa del nómade salvaje, escala inferior del hombre que no labra y solo se alimenta del producto que le brinda natura. Diferencia con el guaraní que ignorando conocimientos cultivó la tierra para nutrirse, labor que le brindó sentido de pertenencia.La temida invasión por el mar sucedió cuando los ingleses atacaron una y otra vez a Buenos Aires, recuperada después en heroica defensa. Por esa acción los porteños se envalentonaron y llenos de coraje armaron tres años después la revuelta de mayo, sustituyendo al gobierno español por una junta de criollos. Acontecimiento heroico que los infatuó de tal manera que alimentó en su ego, consciente o no, un modo de sentir hegemónico y centralista en la manera de gobernar, como el español ejercía anteriormente el virreinato.A partir de allí tuvieron dos frentes de batallas, uno con el español y otro con los originarios, pues éstos los consideraban invasor, aunque algunos se cristianizaron y los menos ingresaron al incipiente ejército patriota.La Primera Junta firmó el primer convenio de paz con los indígenas del sur bonaerense, debido a la necesidad de consolidar el avance de la colonización y la erección de fortines y, por otro, frenar los malones que embestían poblados. Este convenio fue endeble desde el principio, ya que ambos firmantes chocaban en frecuentes escaramuzas violando una y otra vez el débil acuerdo. Y el estatus estalló ferozmente cuando el resentido exjefe del gobierno de Chile, Luis Cabrera, al frente de dos mil indios y 500 desertores atacó y destruyó Salto, y poco después otras incursiones arrasaron los pueblos de Lobos primero y Dolores después, arreando en respectivas malocas decenas de cautivos y miles de animales, generando odios irreconciliables entre los considerados civilizados y los de la región de la barbarie. Así el gobernador Martín Rodríguez, en el año 20, inició la primera partida contra el indio mediante decreto gubernamental y, a partir de allí, todas las siguientes previas a la gran *Campaña de la Conquista del Desierto*. A Rodríguez le siguió en la operatoria Federico Rauch en tres campañas, y en la última fue muerto. Lo acompañó Manuel Dorrego quien dijera *Es a fin asegurar y extender nuestras fronteras respecto a los indios salvajes*. Luego siguieron las incursiones militares de Gregorio Las Heras, Hilario Lagos, José Aldao, Manuel Vito, José Gutiérrez y en el año 32 una segunda de Aldao.En 1833 el general Juan Manuel de Rosas emprendió la campaña al desierto y, según informe que presentó al gobierno de Buenos Aires, condensó en 3200 indígenas muertos, 1200 prisioneros y el rescate de 1000 cautivos. Luego en su mensaje a la Asamblea Rosas exponía claramente los objetivos de la expedición: “Hacendados, vosotros sabéis que la campaña y la frontera se encuentran hoy enteramente libres de los indios enemigos, que aterrados por los repetidos golpes de muerte que han sufrido en sus mismos hogares y tolderías, se han refugiado al otro lado del río Negro de Patagonia. Un esfuerzo más y quedarán libres para siempre nuestras dilatadas campañas, y habremos establecido la base de todos los cálculos de nuestra riqueza pública”.El esfuerzo fue vano, porque después de la caída de Rosas en 1852, quedaron a merced y acorralados por el indio que arrasaban pueblos llevándose todo, principalmente mujeres y niños de quienes pedían rescate en oro, especies, alcohol, tabaco y yerba. Nunca instrumento de labranza. Razón por el cual la campiña bonaerense vivía con odio y aterrada, ya que todas las partidas militares fueron derrotadas hasta 1872, año que el coronel Ignacio Rivas vence a Calfucurá, el *Napoleón de las Pampas* en la batalla de San Carlos. De allí en más crecerá una cultura, pero nunca las dos juntas, basado en los versos de José Hernández que le hace decir a Martín Fierro en el Meif Kampf argentino: “El indio pasa la vida robando o echao de panza; la única ley es la lanza”. “No salvan en su juror ni a los pobres angelitos: viejos, mozos y chiquitos, los mata del mismo modo”.Con esa mentalidad salió Roca a conquistar el desierto y, consecuentemente, demonizar a Rosas, a Roca y a todos los porteños sería extrapolar temporalmente estas acciones, sin beneficio alguno si miramos con un solo ojo.