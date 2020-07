“No se puede empezar la Libertadores el 15 de septiembre”

Martes 28 de julio de 2020

El secretario ejecutivo de AFA, Nicolás Russo, advirtió que “no se puede empezar la Copa Libertadores el 15 de septiembre”, tal como lo estipuló la Conmebol en medio de la pandemia en coronavirus que atraviesa con intensidad a los países de Sudamérica, y apreció que “antes tendría que empezar la competencia local en Argentina”.“La verdad es que no podemos esperar más para volver a los entrenamientos, porque si un jugador sale a correr a un parque o a una cancha de papi fútbol, qué se le puede decir”, argumentó Russo respecto de la urgencia de futbolistas y clubes por retomar los entrenamientos.“La Conmebol puso unas fechas para arrancar y presionar, pero yo estoy convencido que no se puede empezar la Libertadores y las competiciones internacionales el 15 de septiembre, sino que deberíamos comenzar primero con el fútbol local”, indicó el también presidente de Lanús.“Personalmente, creo que los tiempos que maneja el gobierno y el ministerio de Salud fueron los correctos, pero llega un momento en el que tenemos que arrancar, porque si esperamos la vacuna contra el coronavirus, hasta junio de 2021 no empezamos nada”, expresó.