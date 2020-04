“No se devuelven perros como hacen las señoras”

Sábado 25 de abril de 2020

Sin nombrarla, Leo Montero arremetió contra Susana Giménez: “No se devuelven perros como hacen señoras mayores”, indicó.El conductor aprovechó el segmento de adopción de mascotas de su programa Mejor de noche para criticar a la diva, quién confesó que “tuvo que devolver” a una cachorrita de vizsla porque le mordía las piernas.Hace quince días, Susana celebraba la llegada a su hogar de Rita, una cachorra con la que pensaba compartir la cuarentena en su casa de Barrio Parque hasta que pudiera llevarla con el resto de sus mascotas a La Mary, su mansión de Punta del Este. Sin embargo, en diálogo con Teleshow, la conductora contó que debió enviarla nuevamente “al criadero para que la eduquen” y que volvería dentro un mes. “Me mordía mucho”, explicó.Aunque la conductora dejó claro que pensaba reencontrarse con la vizsla dentro de un mes, cuando en el criadero ya le hubieran enseñado a no mordisquearle las piernas, muchos defensores de animales salieron a criticarla, entre ellos Nicole Neumann y ahora se sumó Montero quien, en la emisión del jueves por canal Nueve, dijo: “Es una antigüedad comprar perros, no compren perros...No devuelvan perros comprados, como señoras mayores. No hagan eso, no se hace eso, adopten con responsabilidad”, sostuvo, sin nombrar a la rubia pero en clara alusión.“Los perros no son un buzo que si no te gusta los devolvés. Primero, no se compra. Y si adoptan un perrito, bánquenla. ¿Qué quieren? ¿Qué no rompa? ¿Que no mee? ¿Que no cague? ¿Que no ladre? Vos de chiquito, ¿no measte y no cagaste? Bueno, los perritos igual. Encima, aprenden más rápido que nosotros”. El mensaje del conductor se hace oír en un momento en que muchas personas buscan mascotas de compañía por la cuarentena, y debe ser “una decisión responsable y para siempre”, dijo.