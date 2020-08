“No se debate el número de integrantes de la Corte”

Lunes 17 de agosto de 2020

La secretaria legal y técnica de la presidencia, Vilma Ibarra, aseguró que “no está en debate el número de integrantes de la Corte Suprema” en la reforma judicial planteada por el gobierno y consideró “inaceptables” ciertos “privilegios” de los que gozan los magistrados, en el marco de una Justicia “que no llega a demostrar que es igualitaria”.En una entrevista, Ibarra sostuvo: “La percepción es que tenemos una Justicia que no llega a demostrar que es igualitaria, proba, que no es pendular” y la ciudadanía “en general percibe que la justicia no anda bien”.“Acá hubo un compromiso del presidente en su campaña, que quería terminar con privilegios en la Justicia”, recordó la funcionaria y juzgó “inaceptable que jueces y juezas no paguen igual que el resto de los ciudadanos impuesto a las ganancias” y que tengan “un régimen jubilatorio de privilegio”.Sobre la reforma en particular, explicó que “el decreto establece sobre qué temas el presidente (Alberto Fernández) pide ser asesorado” y, en el caso particular de la Corte, el pedido es sobre su “competencia originaria, recursos extraordinarios” y sobre “cómo puede funcionar con una mirada federal y de género”.“No está en debate el número de integrantes de la Corte, no lo hemos pedido”, insistió y evaluó poco “auspicioso que un sector de la oposición generara un rechazo absoluto días antes, sin siquiera conocer el texto del proyecto” y que “se generara un cacerolazo antes de conocer siquiera el texto”.Sobre las áreas a reformar, consideró tres ejes importantes. “Uno es la justicia penal federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, el segundo la unificación de Civil comercial federal con Contencioso administrativo y el tercero es la justicia federal con asiento en las provincias”.Además se manifestó en contra de la marcha convocada para hoy por sectores opositores. “Tenemos muy altos niveles de contagio, no parece prudente, parece riesgoso”, dijo.