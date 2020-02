No se activó ningún protocolo de coronavirus en Eldorado ni en nigún otro lugar de Misiones

Sábado 29 de febrero de 2020 | 10:23hs.

En Misiones, hasta el momento, no se debió activar el protocolo para pacientes sospechosos con coronavirus, en ninguna localidad, así lo conformó a El Territorio el Ministro de Salud, Oscar Alarcón, luego de ser consultado por este medio por la aparición de una serie de mensajes y publicaciones en las redes sociales que hablaban de que en Eldorado se había presentado una paciente con síntomas de la enfermedad.







El Funcionario explicó que “eso no es real”. Indicó que hay una paciente, de 59 años de una localidad cercana a Eldorado que está internada en el Samic de esa localidad, con una infección respiratoria y que estuvo en Francia, pero no en la zona afectada por el brote de la enfermedad. Además, indicó que no presenta todos los síntomas que habitualmente tienen los pacientes con coronavirus, puesto que no presentó cuadro febril. Por ello afirmó que “no se disparó ningún protocolo de coronavirus porque no reúne los criterios”.





“La mujer consultó ayer a la tarde en el Hospital por un cuadro respiratorio, y con el antecedente de haber estado tres meses en Francia, pero no en un lugar que sea hoy zona de riesgo y por eso tampoco tiene nexo epidemiológico”, explicó Alarcón e indicó que “ella ingresa, e igual se toman recaudos, se la asiste y controla por precaución en una habitación en clínica médica para controlar de cerca. No tuvo ni fiebre ni dificultad respiratoria”

El Ministro indicó también que “es una paciente con EPOC, por lo que tiene problemas respiratorios crónicos. Impresiona más un cuadro de tipo bacteriano”. No obstante esto, Alarcón indicó que a la paciente se le realizaron todos los análisis y reactivos, y se están esperando los análisis mientras la paciente se encuentra lúcida, sin dificultad respiratoria, sin fiebre y cursando un cuadro que va como gripe normal y habitual. Está medicada, y con control estricto.