No se aceptan pesos para el tren de regreso a Posadas

Miércoles 18 de diciembre de 2019

Los usuarios del tren internacional que une las ciudades fronterizas de Posadas y Encarnación no paran de llevarse sorpresas. El mes pasado se encontraron con el aumento del boleto que de 120 pesos pasó a valer 170. En tanto, hace pocos días los argentinos que quieren viajar desde de la ciudad paraguaya hacia Posadas deben abonar el pasaje con la tarjeta Sube Misionero o en guaraníes, ya no en pesos, como era habitual en ambas márgenes de la estación.El reclamo de los pasajeros argentinos va más allá a esta imposición, porque también alertan sobre un cambio monetario que no los beneficia.Es que los llamados ‘arbolitos’, quienes realizan la venta informal de moneda extranjera, sacan una tajada: 17.000 guaraníes es el precio del boleto y por el cambio terminan pagando 200 pesos, es decir, 30 pesos más.“No hay opción en pesos y el que cambia está al lado de la ventanilla. Cuando te quejás, te dice que el peso no vale nada”, contó una usuaria del servicio de transporte internacional cuya concesión tiene la empresa Casimiro Zbikoski SA.Por su parte, desde Trenes Argentinos indicaron a El Territorio que esta determinación los excede y que corresponde netamente a una decisión de la empresa que explota el servicio, que hasta el momento no emitió ningún comunicado.En mayo de este año, la compañía había expresado mediante su cuenta oficial de Twitter que “se está analizando la posibilidad real de abandonar el servicio internacional del tren”.Si bien ni en aquel momento ni ahora se dieron a conocer los motivos que llevarían a esa medida, ésta respondería a que la venta de boletos cayó hasta un 70 por ciento.Sin embargo, desde el Ministerio de Transporte de la Nación habían afirmado que el contrato de concesión para la prestación de este servicio tiene plena validez hasta 2022.El servicio se inauguró en diciembre de 2014 y en ese entonces el precio del boleto era de 15 pesos. A principios de 2019 el boleto costaba 56 pesos y cierra a 170, de manera que en lo que va de este año aumentó 203 por ciento.