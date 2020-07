“No podemos hacer nada más”, dijo Alberto Fernández a los acreedores

Lunes 20 de julio de 2020

En una entrevista que tuvo lugar en Olivos, el presidente Alberto Fernández dijo que la economía argentina se recuperará en 2021 gracias al campo, las obras públicas y la construcción privada.Además el mandatario desechó temores a una espiral inflacionaria y a disturbios sociales, reiteró el mensaje de que no habrá una nueva oferta a los acredores y rechazó las versiones sobre una influencia excesiva de Cristina Kirchner en el gobierno. “El que toma las decisiones soy yo”, enfatizó, además de definirse como “la persona más pragmática que existe”“No podemos dar más” señaló el presidente Alberto Fernández al corresponsal en Buenos Aires del diario británico. La entrevista, publicada ayer por el diario británico y distribuida por la oficina de prensa de la presidencia de la Nación, es un mensaje a los grupos de acreedores y en especial al más grande administrador de fondos de inversión, BlackRock, que insisten en que para aceptar la oferta argentina debería haber alguna mejora o “endulzante” adicional.El presidente precisó al FT que la oferta argentina significa pagar (en Valor Presente) 53 centavos de dólar por cada uno de los 66.000 millones sujetos a restructuración, y que algunos acreedores insisten en que se les pague 56 centavos, es decir 5,6% más.Pero “no va a haber otra oferta”, reiteró el presidente al medio británico, uno de los más prestigiosos e influyentes del mundo de las finanzas globales. “Espero que los acreedores entiendan; no vinimos aquí a pelearnos con los acreedores, sino a arreglar un problema que no creamos”, remarcó Alberto Fernández.Respecto a la economía del país en el período pospandemia, aseguró que habrá un rebote a partir de la demanda internacional de los granos argentinos por parte de países como China, después de la ‘gran caída’ de este año. A la recuperación también contribuirá un programa de estímulos mediante subsidios, obras públicas y construcción privada.“Francamente, no creo en los planes económicos. Creo en los objetivos que nos podemos fijar y trabajar para conseguirlos”, agregó.El presidente tocó otros temas en la nota, como su relación con Cristina Fernández de Kirchner y la decisión de intervenir la cerealera Vicentín.“Esa fue mi decisión. Cristina no tenía nada que ver con eso”, dijo. Además, se refirió a cierto nivel de estigmatización mediática respecto a la imagen de la vicepresidenta. “Muchos de los temores sobre ella son inventados por los medios y los analistas”, agregó. Además, defendió la decisión de Cristina de expropiar YPF en 2012, cuando era presidenta “porque los accionistas habían dejado de invertir y le causaban a la Argentina un gran problema”.Sobre la vicepresidenta añadió: “Somos amigos, nos llevamos bien, nos conocemos desde hace mucho tiempo”.