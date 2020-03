“No nos vamos a relajar, por más que no sean los titulares”

Martes 3 de marzo de 2020

Liga de Quito se prepara para recibir mañana a las 21.30 a River, por la primera fecha del grupo D de la Libertadores, en los 2.850 metros de altura y Pablo Repetto, su entrenador, advirtió que no piensa en confiarse, más allá de que Gallardo ponga un equipo alternativo: “Contra River no nos vamos a relajar, por más que no sean los habituales titulares”.En la misma tónica, Repetto agregó: “Si ahora vienen con los suplentes, quizás la actitud sea otra, pero no podemos distraernos”