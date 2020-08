“No murió, a ella la mataron a sangre fría, él premeditó esto”

Sábado 15 de agosto de 2020

A más de una semana del crimen de Patricia Mereles, la mujer de 32 años del barrio Las Leñas, de Puerto Iguazú, que recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza por parte de su hijastro Jonathan Da Silva, una importante cantidad de vecinos marcharon ayer por la mañana por las calles de la ciudad para solicitar el cambio de calificación del caso.Desde las primeras horas de la mañana, la familia de Patricia estuvo acompañada de una gran cantidad de amigos, conocidos y de integrantes de la agrupación Mujeres Autoconvocadas y del Movimiento Resistencia Popular, quienes también se sumaron al reclamo de justicia.La convocatoria estaba prevista para las 8 en la Plaza de los Niños de la Ciudad de las Cataratas y, bajo una intensa neblina, minutos más tarde, los concurrentes realizaron una caminata pacífica por las calles de la ciudad.Luego, los manifestantes se dirigieron hasta el edificio de la Unidad Regional V de la Policía de Misiones, lugar en donde se encuentra detenido el único y principal sospechoso del caso.Por último, se trasladaron hasta el Juzgado de Instrucción Tres local, a cargo del magistrado Martín Brites, que interviene en la pesquisa.Además del cambio de carátula a femicidio -ya que por el momento el expediente es investigado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego-, los presentes solicitaron que se brinde contención psicológica a los cinco hijos pequeños de la mujer asesinada.Una de las portavoces de la marcha fue Ángela Mereles, hermana de Patricia, quien en diálogo con El Territorio manifestó: “Queremos que la Justicia juzgue al asesino y que la causa esté caratulada como femicidio. Necesitamos que este hombre quede el mayor tiempo posible en la cárcel, porque quien mata una vez así, a sangre fría, lo volverá hacer y queremos estar seguros. No sabemos si en algún momento sale y toma represalias contra nosotros” .Ángela recordó a su hermana como una mujer buena, muy trabajadora y que no se metía en problemas.A su vez, comentó que sigue sin entender lo sucedido y que su hermana “no murió, a ella la mataron a sangre fría, él premeditó esto. Fue con el arma y si realmente quería asustarla nada más le hubiera apuntado a la pierna, pero no, él fue y le pegó un tiro en la cabeza y la dejó sin posibilidad de nada. Tiene que quedar preso el mayor tiempo posible”.Además, añadió que el acusado “dejó a cinco chicos sin madre y aún no sabemos por qué, pero nada, absolutamente nada, justifica lo que hizo. Ahora estoy peleando para que mis sobrinos reciban apoyo psicológico. Aún no puedo entender que no volveré a ver a mi hermana”.Una de las últimas novedades judiciales en torno al caso se dio el último lunes, cuando Yonathan Da Silva (28), hijastro de la víctima, se presentó a audiencia indagatoria ante el juez Brites.Frente al magistrado, el acusado manifestó que fue él quien baleó a la mujer, aunque buscó atenuar su responsabilidad en el hecho diciendo que se trató de un accidente.Según comentaron voceros que intervienen en la investigación, Yonathan dijo que el día del hecho fue a reclamarle sobre supuestas acusaciones de infidelidad que la víctima había dispersado en el barrio sobre él y que le apuntó con el arma para asustarla. También expresó que ya había mantenido discusiones de este tenor con la mujer.Por otro lado, los pesquisas añadieron que en los próximos días se podría tomar declaración testimonial a la hija de Mereles, una adolescente de 13 años que presenció la violenta secuencia. Para ello sería factible una entrevista mediante Cámara Gesell.Además, se aguarda también que brinde declaración testimonial el padre del detenido, a su vez pareja de la víctima.