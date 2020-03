Viernes 6 de marzo de 2020

Lejos de los puestos de vanguardia pero todavía con nueve encuentros por delante para el cierre de la fase regular, a Crucero todavía le queda cuerda por jalar en la zona 1 del torneo Federal A.

El empate 1-1 con Unión (S) del pasado domingo en Santa Inés dejó caras largas no solamente porque se escaparon dos puntos en casa, sino porque el equipo mereció mejor suerte y padeció nuevamente de la pólvora mojada. “Erramos el último pase a la red y ellos con muy poco se llevaron un resultado muy abultado”, remarcó el capitán Pablo Motta.

“Jugamos muy bien el primer tiempo, a los 15 segundos ya pusimos un delantero de cara al gol (por Axel Vallejos), pero no tuvimos la fortuna que necesitamos para convertir. No ligamos lo que merecemos, como viene ocurriendo en todo el semestre”, agregó en Gato, haciendo hincapié en la gran falencia de la temporada: la efectividad.

El Colectivero lleva 17 goles convertidos en 19 presentaciones, cifra que habla a las claras de la poca puntería y que se tiñe de rojo con los 19 tantos en contra.

Desde el arribo de Carlos Marczuk a la conducción técnica, el equipo mostró una mejoría en el juego y hasta puso en las cuerdas a rivales de la talla de Boca Unidos y Chaco For Ever, pero las cuotas no alcanzan cuando no se logra plasmar el dominio en el resultado.

“Nos deja tranquilos nuestro juego, siendo protagonistas y siempre yendo adelante. La idea de Marczuk está dando resultados porque a todos los rivales que enfrentamos los obligamos a defenderse. Si bien contra Unión se erró mucho, también hay que decir que creamos situaciones. Venimos en un nivel alto y el fin de semana lo pasamos por encima físicamente al rival”, analizó Motta.

“Confío plenamente en el plantel, tenemos jugadores que están comprometidos, pero nos falta la cuota de suerte; hay que bajar el error a cero y acertar al arco. Ahora vamos a buscar a San Francisco los puntos que dejamos escapar con Unión”, cerró.

Crucero buscará empezar a cambiar esta historia cuando visite el próximo domingo, desde las 18, a Sportivo Belgrano, partido que contará con el arbitraje de Nahuel Viñas (Santiago del Estero). No será tarea sencilla ya que el elenco misionero lleva seis encuentros al hilo sin victorias en condición de visitante. Además el técnico todavía no podrá contar con Nicolás Fassino en el mediocampo (debe cumplir un fecha más de suspensión) y espera que Iván Molinas se recupere de la contractura que lo dejó afuera del choque con el Bicho.

Se viene una nueva oportunidad de despegue.