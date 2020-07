No hubo milagro: Marc Márquez no aguantó y no correrá hoy en Jerez

Domingo 26 de julio de 2020

Más allá de sus ganas y de su esfuerzo, Marc Márquez finalmente no competirá hoy en el Gran Premio de Andalucía de MotoGP, después de probar durante los entrenamientos de ayer y comprobar que la fractura de su brazo sufrida la semana le provocaba dolor y falta de fuerza arriba de su Honda.El seis veces campeón del mundo, que fue operado el martes de su húmero derecho después del accidente que protagonizó hace una semana en la primera carrera de la temporada en Jerez de la Frontera, probó por la mañana y parecía que iba a poder competir, ya que respondió bien a la exigencia, con tiempos relativamente buenos.Sin embargo, por la tarde hizo una prueba más intensa y, al terminarla, notó que no tenía suficiente fuerza en la zona lastimada como para tener el control de la motocicleta. Por eso, tras sufrir la misma sensación en la Q1, resolvió ausentarse de la competencia, tal como lo había convenido con su equipo. “Ahí es cuando uno tiene que ser realistay como le prometí a Honda al hablar de esto, hay que escuchar al cuerpo y mis sensaciones, y he visto que podía ser peligroso. Y cuando hay peligro por medio es mejor apartarse”, afirmó el campeón del mundo.