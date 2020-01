Lunes 13 de enero de 2020

Mucho se habló de Andrés Cubas en este mercado de pases. Que interesa en Boca, que lo quiere Fluminense, que a Gallardo le gusta para River. Todos trascendidos, ninguna oferta concreta.Por eso, a la hora de responder preguntas, el misionero aseguró estar mentalizado en Talleres: “Se habló de Boca, de varios equipos, pero por ahora me quedo, tengo la cabeza en Talleres​. No hubo más que rumores”.Formado en las inferiores xeneizes, Cubas, de 23 años, llegó a la T a mediados de 2018 como parte de pago por el 60 por ciento del pase de Emanuel Reynoso. En esa negociación, Boca incluyó el 50 por ciento de su ficha, el 50 por ciento que todavía tenía de Juan Cruz Komar, el 50 por ciento de Alejandro Maciel, la condonación de una deuda de 1.250.000 de dólares por Sebastián Palacios, la cesión a préstamo de Alexis Messidoro (actualmente en Estudiantes de Mérida, de Venezuela) y un pago de 1.500.000 de dólares.En Córdoba lo están disfrutando. A menos de un año y medio de haberse puesto la camiseta de la T, el misionero se ha convertido en uno de los pilares del equipo. Su presente es tan bueno que en noviembre pasado Eduardo Berizzo lo convocó a la selección paraguaya, y pese a no jugar los amistosos contra Bulgaria y Arabia Saudita por lesión, su pase se revalorizó.“Si aparece una oferta la analizaremos con el club buscando lo mejor para todos, pero por ahora me quedo acá”, dijo el misioero tras un buen partido contra San Lorenzo en San Juan, donde su equipo se impuso por 3-1.Hasta el momento el único club que acercó una propuesta real fue Fluminense, y Talleres la rechazó por resultarle insuficiente.Desde Córdoba aseguran que Andrés Fassi, presidente de la T, no lo largaría al misionero por menos de cuatro millones de dólares, aunque tratándose de un futbolista de selección no parece una cifra descabellada.Por el momento Cubas seguirá en el club de la Docta, a la espera de una oferta formal, tanto de Boca como de River o bien desde el exterior.