No hubo acuerdo en la primera reunión entre Jorge Messi y el presidente de Barcelona - El Territorio Misiones

Miércoles 2 de septiembre de 2020 | 20:32hs.

El jugador quiere continuar su carrera en otro país, pero el club no quiere perderlo. El papá del rosarino señaló más temprano: “Es difícil que se quede”.Después de algunos idas y vueltas, Jorge Messi y Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona, se vieron cara a cara para tratar un tema excluyente: el futuro de Lionel Messi, quien no quiere seguir jugando en el Barcelona.Según pudo confirmar Toda Pasión, el encuentro fue en las oficinas del club, duró casi dos horas y allí las partes dejaron claras sus posturas. Lo más importante es que no hubo acuerdo sobre la salida del 10. Bartomeu no quiere perder al crack argentino.Otro detalle resonante de la cumbre es que no quedaron en volver a verse, algo que seguramente cambiará en las próximas horas ya que desde ambos lados quieren resolver la situación: Barcelona presionará para que Lio siga y la familia del jugador hará lo posible para que pase al Manchester City.Bartomeu entiende que el contrato sigue vigente y recién culminará a mediados de 2021. La cláusula de escape que “usó” Messi solo era válida hasta el 10 de mayo, explican desde el club. Para los abogados del jugador la misma vencía una vez culminada la temporada, algo que ocurrió con el fin de la Champions hace pocas semanas.“Mi hijo no se queda”, le dijo Jorge Messi a Bartomeu según los medios españoles. El presidente incluso le ofreció renovar por dos años más.El padre del delantero llegó en las primeras horas de este miércoles a la Ciudad Condal para tener la reunión con Bartomeu, y ambas partes se mantienen inflexibles cada una en su postura.Incluso, al llegar a Barcelona le dijo a los periodistas que lo esperaban en el aeropuerto que veía “difícil” que su hijo continúe en el equipo.Durante todo la tarde española, la prensa le hizo un seguimiento al padre de Messi y a Bartomeu, pero se reunieron de manera casi secreta y sin dejar rastros.La prensa también le había preguntado a Jorge Messi si había alguna tratativa con el Manchester City, pero el padre de la Pulga, indicó: “No hay nada todavía”, a la vez que remarcó que no habló con Pep Guardiola ni “con nadie”.