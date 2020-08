No hubo acuerdo de precios en la Coproté y se reunirán la semana que viene - El Territorio Misiones

Jueves 20 de agosto de 2020 | 16:24hs.

Durante la mañana de este jueves, en el salón de usos múltiples de la municipalidad de Campo Viera se desarrolló la reunión de la Comisión Provincial del Té para definir precios y comienzo de la zafra tealera. Hubo dos ausencias importantes y no se pudo definir el precio, pero avanzaron en otros temas de interés para el sector.Es la segunda reunión que se realiza en Campo Viera como sede central para la discusión de precios. “Después de la reunión de la semana pasada que fue mucho más amplia y se tocaron muchos más temas y esta reunión fue especifica de la estructura del costo del té, para poder lograr el precio respectos a costos actuales”, explicó la Subsecretaria de Producción Vegetal, Luciana Imbrogno.Participaron de la reunión, integrantes del Ministerio del Agro, representantes de los elaboradores, productores y representantes de la Asociación Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), pero faltaron los representantes del sector de cooperativas y de los que producen té en rama.“Al no estar todos los sectores no se acordó un precio y se discutió las distintas variables y sobre todo la estructura de costos”, expreso la funcionaria provincial, con la intención de la próxima reunión llegar a un acuerdo.Respecto a lo último, definieron que el próximo encuentro será el viernes 28, en la misma localidad y esperan poder definir el precio para la próxima zafra "porque hasta está definido el comienzo de la cosecha de té y no el precio".